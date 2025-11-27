Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles Mercadona amplía su oferta de charcutería y quesos esta Navidad con dos novedades exclusivas para la región

Irene Toribio Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Vuelven los bocaditos de papaya, la tabla de delicias de queso rellenos de mermelada, los caprichos de manzana, la crema de queso brie con trufa, el paté ibérico con trufas, el paté de oporto... Vuelve el surtido de Navidad de Mercadona y este año lo hace con dos novedades en Extremadura.

La cadena de supermercados valenciana se prepara un año más para sorprender a sus clientes en Navidad con un surtido de charcutería que recupera éxitos de años anteriores, muy especiales y aclamados en estas fechas, e incorpora novedades. El surtido incorpora:

- Bocaditos de papaya

- Tabla de delicias de queso rellenos de mermelada, compuesta por:

- Caprichos de pimiento asado

- Bocaditos de crocanti

- Bocaditos con topping de piña

- Caprichos de manzana (elaborados con leche de vaca y cabra, rellenos de confitura de manzana)

- Crema de queso brie con trufa (ideal para acompañar tostadas, pan o picos)

- Chorizo ibérico

- Salchichón ibérico

- Paté ibérico con trufas (sabor intenso y textura suave)

- Paté de oporto (suave, con toque dulce y afrutado de vino de Oporto, ideal con quesos y frutos secos)

. Mousse de pato a la pimienta verde (textura ligera y untable)

- Tabla de patés de pato (surtido de 5 sabores diferentes)

A todo ello se suman novedades en quesos, disponibles desde hoy en los supermercados de la compañía, especialmente pensadas para estas fechas. Destaca el queso curado jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde. Un producto que estará disponible en todas las tiendas, salvo en Canarias, donde Mercadona ofrece un queso curado con mojo picón, también elaborado con leche pasteurizada de oveja.

Novedades en Extremadura

En las tiendas de Extremadura, la compañía también ofrece este año dos novedades: paté de perdiz con dátiles y gelée de tomate.

Mercadona, además, incorpora para estas fiestas en su surtido de jamones y quesos como la media pieza de queso viejo intenso, la pieza entera de queso viejo y los jamones y paletas de bellota, disponibles en todas las tiendas de la cadena (excepto Canarias) hasta agotar existencias.

Temas

Navidad

Mercadona

Extremadura