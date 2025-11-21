Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar

Mercadona se prepara una vez más para sorprender a sus clientes en Navidad. Lo hace en su sección más aclamada, 'Listo para comer', lanzando una selección de platos que harán que no tengas que cocinar estas fechas. A partir del próximo lunes, 24 de noviembre, y hasta días previos a Nochebuena y Nochevieja se podrán realizar los encargos en cualquier tienda que disponga de esta sección. Además, puedes adquirirlos directamente en tienda, ya que estarán disponibles en mostrador los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre.

La compañía ofrecerá este año su ya tradicional surtido de canapés, compuesto por siete tipos de tartaletas (rellenas de langostino al ajillo, sobrasada con miel y piñones, crema de foie y manzana caramelizada con huevo hilado, crema de mejillón en escabeche, crema queso de cabra y cebolla caramelizada, queso stilton y crispy de mango, y crema de queso trufado y cecina) y dos variedades de rollitos de pan de molde (rellenos de surimi y langostino, y salmón ahumado con crema de queso blanco).

A ello se sumará, dentro de las opciones de platos fríos, la ensaladilla de marisco elaborada a base de bocas de mar, merluza, langostinos, mayonesa y huevo hilado.

Completan el surtido navideño los platos calientes, compuesto por el muslo de pollo relleno de carne picada de pollo, ciruelas, foie, chalotas, panceta y trufa, acompañado de puré de patata trufado; la carrillada guisada con patatas asadas y cebollitas confitadas; la paletilla de cordero lechal con patatas panaderas y cebollitas confitadas; y un cuarto de cochinillo asado también con patatas panaderas y cebollitas confitadas.

Una opción rápida para quienes quieren olvidarse de pasar estas fechas entre fogones.

