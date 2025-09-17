HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Coches parados en la autovía A-66, en sentido Sevilla, a la derecha, José Luis León, afectado de la larga retención. HOY

El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66

Más de hora y media estuvieron retenidos Jose Luis León y su amigo por la presencia del animal en la Autovía de la Plata

Miriam Rubias

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:08

José Luis León y su amigo Andrés Gabriel Pastor salieron el pasado lunes del municipio pacense de Puebla de Sancho Pérez para ... coger un vuelo a Sevilla. Ambos viajaban a Barcelona por asuntos familiares. El avión despegaba a las dos y cuarenta de la tarde y el yerno de León les llevaba al aeropuerto hispalense por la autovía A-66. Todo iba bien hasta que a tres kilómetros del túnel de la cuesta de la Media Fanega, en la provincia de Sevilla, se encontraron con una retención.

