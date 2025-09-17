El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66

José Luis León y su amigo Andrés Gabriel Pastor salieron el pasado lunes del municipio pacense de Puebla de Sancho Pérez para ... coger un vuelo a Sevilla. Ambos viajaban a Barcelona por asuntos familiares. El avión despegaba a las dos y cuarenta de la tarde y el yerno de León les llevaba al aeropuerto hispalense por la autovía A-66. Todo iba bien hasta que a tres kilómetros del túnel de la cuesta de la Media Fanega, en la provincia de Sevilla, se encontraron con una retención.

Una larga cola de vehículos se había formado desde el kilómetro 777 al 779 con sentido hacia la capital andaluza. El motivo; una vaca que se había escapado de una finca pasadas las once de la mañana y deambulaba a sus anchas sobre el asfalto.

Más de hora y media estuvieron parados por culpa de esta incidencia en la Autovía de la Plata, hasta que pudieron retirar la vaca de la carretera y reanudar la marcha. «No sabíamos qué pasaba, nadie nos decía nada, yo me he tenido que enterar por la prensa de que había una vaca suelta», comenta León a HOY.

Algunos conductores se bajaron de los turismos para soportar la espera. «Había gente pasándolo mal, no teníamos agua». El afectado cuenta que se puso en contacto con sus familiares para contarles lo sucedido, al igual que todas las personas que estaban allí.

Paseos entre los coches y llamadas a los suyos. Así pasaron el tiempo los perjudicados que se encontraban retenidos en la autovía. Otros se agrupaban para buscar alguna explicación a lo que estaba pasando, ya que como León indica, no conocían el motivo que había provocado la larga fila de turismos.

Los agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y de Tráfico del puesto de San Juan de Aznalfarache, con ayuda de medios de conservación de carreteras, bloquearon los dos carriles en sentido Sevilla para cerrar el paso a la vaca y contener el peligro. Tras lograrlo, pudieron sedar al animal y, una vez tendido sobre el asfalto, retirarlo de la calzada con un camión grúa.

Ampliar Una grúa en las labores para retirar a la vaca abatida. DGT

Cerca de las dos y media de la tarde la cola comenzó a disolverse y los afectados pudieron continuar con su viaje. Algunos pasajeros lograron tomar los vuelos que tenían programados, pero otros se quedaron en tierra.

Pasajeros en tierra

Fue el caso de José Luis y su amigo. Llegaron al aeropuerto de Sevilla alrededor de las tres y media. Casi una hora hacía desde que su avión había despegado. «Vueling no pudo darnos ningua alternativa porque no es culpa de ellos y tampoco sabemos quién es el dueño de la vaca», lamenta.

Finalmente, aunque más tarde de lo previsto, León y Pastor consiguieron llegar a su destino. Pudieron reservar otro vuelo y despegaron en el avión que salía a las cinco y veinte de ese mismo día. Dos horas después aterrizaron en Barcelona y consiguieron poner punto y final a un viaje que se hizo eterno por una vaca desorientada.

Vaca suelta en la A-66

Desde mediodía del pasado lunes, la Dirección General de Tráfico advertía en su web de importantes retenciones. El corte parcial en la A-66 se produjo por la presencia de ganado vacuno en el asfalto. Esta incidencia en la Autovía de la Plata se localizó cerca del túnel de la cuesta de la Media Fanega, a la altura de El Garrobo, en la provincia de Sevilla.

Las imágenes de las cámaras de Tráfico captaron al animal suelto en plena autovía, que fue sedado para comenzar las labores de retirada con un camión grúa. En el operativo participaron agentes de seguridad ciudadana y de tráfico.

Algunos conductores extremeños quedaron atrapados más de una hora y media hasta que a las dos y media la autovía quedó libre de obstáculos y los vehículos volvieron a reanudar la marcha.