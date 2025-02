El extremeño Juan Manuel Benítez gana un Emmy en Nueva York por un reportaje sobre el cambio climático

El periodista extremeño Juan Manuel Benítez ha ganado el premio Emmy por un trabajo periodístico sobre el cambio climático. El galardón lo concede la Academia ... de las Artes de Televisión de Estados Unidos, que en este país tiene varias sedes regionales. En su caso, ha obtenido el premio en la de Nueva York, que abarca las producciones realizadas en este y otros estados colindantes y que premia trabajos en diferentes categorías.

Benítez ha sido reconocido en una gala celebrada este sábado por la noche por un documental de diez minutos de duración en el que aborda cómo ha tenido que prepararse la ciudad de Nueva York ante fenómenos meteorológicos cada vez más violentos, el último hace apenas un año cuando unas lluvias torrenciales se llevaron por delante las vidas de 16 neoyorkinos que vivían en plantas bajas. Benítez ha tratado en su su pieza, sobre todo, las medidas que tomó el alcalde del Partido Demócrata Bill de Blasio, que ejerció como alcalde de la ciudad de Nueva York entre 2014 y hasta el año pasado y que ha tenido que impulsar diversas obras públicas para que una de las ciudades más importantes del mundo pueda soportar las inclemencias del tiempo.

Juan Manuel Benítez es de Badajoz, donde nació en 1974, pero lleva más de veinte años trabajando en Nueva York como periodista. En la actualidad dirige Pura Política, un programa de televisión muy seguido del canal NY1, que emite 24 horas. El periodista multimedia extremeño había estado ya nominado siete veces para estos premios Emmy, pero anoche consiguió su primer premio de los tres a los que optaba, si bien en los otros dos la nominación era en equipo junto con compañeros de NY1.

«Estoy muy satisfecho por el premio. No se trata de debatir si el cambio climático existe sino de reportar lo que está pasando» Juan Manuel Benítez Periodista de NY1

Sobre el galardón conseguido, Benítez ha comentado a este diario que está muy contento, además de explicar por qué quiso abordar este tema. "Estoy muy satisfecho por el premio porque estos premios son muy prestigiosos y competitivos. No creo que ahora mismo el cambio climático admita debate. En el caso de Nueva York yo creo que estamos hablando más bien de emergencia climática, ya que hace un año se vio perfectamente cómo una ciudad así no está preparada para unas lluvias torrenciales o para un huracán como Sandy. Como periodistas, no se trata de debatir si el cambio climático existe o no sino de reportar lo que está pasando", ha señalado a este diario.

Además de reportero y presentador, el periodista extremeño es escritor, editor, fotógrafo e intérprete. También es profesor adjunto de la Facultad de Periodismo de City University of New York (CUNY) y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. Cuando vivía en Badajoz estudió en el colegio Juventud. Por otro lado, es licenciado en Filología Anglogermánica y diplomado en Filología Románica por la Universidad de Extremadura. Benítez recaló en Estados Unidos en 1999 tras obtener la prestigiosa beca de La Caixa, lo que le permitió comenzar un máster de Relaciones Internacionales y Medios de Comunicación en la Universidad de Columbia en Nueva York.