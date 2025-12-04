El extremeño Juan Frutos y su perrito Migas presentan un proyecto para los amantes de la naturaleza Este es el nuevo y original proyecto editorial del periodista y divulgador de RTVE

Irene Manzano Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:32 Comenta Compartir

Juan Frutos, conocido por sus series en RTVE 'Senderos con Juan y Migas' y 'Turismo rural en el mundo', se ha convertido en un referente nacional en la divulgación del periodismo de naturaleza. Ahora, el extremeño presenta su nuevo proyecto editorial: una trilogía de cartas didácticas sobre la naturaleza que ha hecho junto a su fiel compañero Migas.

Los tres libros visuales que componen la serie 'Naturaleza con Juan y Migas' son '50 Árboles de España y Europa'' Aves de España y Europa' y '50 Minerales y Rocas'. El proyecto, que tuvo una gran acogida en la 'Feria InterOcio' de Madrid y en la 'Buchmesse' de Núremberg por su formato educativo y accesible , se posiciona como una obra para todos los públicos.

Un proyecto que reúne divulgación, aventura y patrimonio

En esta trilogía, cada título invita a descubrir el entorno natural que envuelve Europa a través de las 'cartas de naturaleza'. Realizadas por un equipo de ilustradores de España y Alemania a partir de las fotografías que ha hecho el extremeño durante sus viajes.

'Naturaleza con Juan y Migas' es un proyecto que ha conseguido captar la atención de los más puros amantes de la naturaleza y ya se encuentra disponible en las librerías de todo el país.