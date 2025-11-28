Los expertos eligen el 'Mejor Destino Rural de España 2025': y está en Extremadura Este rincón extremeño ha logrado el Premio Nacional de Turismo 2025 al 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza'

El Valle del Jerte ha sido reconocido con el Premio Nacional de Turismo 2025 al Mejor Destino Rural y de Naturaleza, tras la reunión del jurado celebrada el 25 de noviembre en Madrid. Este galardón consolida la región extremeña como un referente en la gestión sostenible y la promoción de experiencias genuinas.

El galardón, promovido por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo en colaboración con Lassart Tourism, distingue la trayectoria del Valle del Jerte como referente estatal en turismo rural sostenible. El jurado, compuesto por nueve periodistas especializados y de amplia trayectoria profesional, ha valorado especialmente la capacidad del territorio para preservar su patrimonio natural y cultural mientras impulsa un modelo de desarrollo responsable.

Este reconocimiento destaca la singularidad del paisaje jerteño y la excepcional riqueza de su biodiversidad, confirmándolo como un destino idóneo para el turismo durante todo el año. La gestión del territorio ha sabido capitalizar la belleza intrínseca de sus cuatro estaciones—desde el manto blanco de la floración primaveral hasta los intensos colores del otoño—, su valioso patrimonio hídrico, que permite el baño en las cristalinas aguas de su río y gargantas durante el verano, y la popular época de la recolección de las cerezas, que impulsa el agroturismo y la conexión directa con el campo. Todo esto lo ha consolidado como un hito del turismo de naturaleza en España. Esta visión sostenible del destino ha permitido que su atractivo mantenga su autenticidad y su impacto positivo en las comunidades locales.

La oferta turística del Valle del Jerte combina naturaleza, cultura, gastronomía y actividades al aire libre, generando experiencias genuinas que conectan a los visitantes con el medio rural y sus tradiciones. Este equilibrio, junto con la calidad de sus alojamientos y el compromiso del sector con la conservación del entorno, ha sido clave para posicionarlo como referente nacional.

«El Valle del Jerte demuestra cada día que es posible crecer sin renunciar a nuestra esencia; este premio pertenece a nuestras gentes y a su manera de entender el territorio», ha señalado Julián Elizo Muñoz, presidente de la Mancomunidad Municipios del Valle del Jerte. Este organismo ha recalcado el valor de un modelo que pone en el centro la protección del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes.