HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS

Los expertos eligen el 'Mejor Destino Rural de España 2025': y está en Extremadura

Este rincón extremeño ha logrado el Premio Nacional de Turismo 2025 al 'Mejor Destino Rural y de Naturaleza'

Irene Toribio

Irene Toribio

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El Valle del Jerte ha sido reconocido con el Premio Nacional de Turismo 2025 al Mejor Destino Rural y de Naturaleza, tras la reunión del jurado celebrada el 25 de noviembre en Madrid. Este galardón consolida la región extremeña como un referente en la gestión sostenible y la promoción de experiencias genuinas.

El galardón, promovido por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo en colaboración con Lassart Tourism, distingue la trayectoria del Valle del Jerte como referente estatal en turismo rural sostenible. El jurado, compuesto por nueve periodistas especializados y de amplia trayectoria profesional, ha valorado especialmente la capacidad del territorio para preservar su patrimonio natural y cultural mientras impulsa un modelo de desarrollo responsable.

Este reconocimiento destaca la singularidad del paisaje jerteño y la excepcional riqueza de su biodiversidad, confirmándolo como un destino idóneo para el turismo durante todo el año. La gestión del territorio ha sabido capitalizar la belleza intrínseca de sus cuatro estaciones—desde el manto blanco de la floración primaveral hasta los intensos colores del otoño—, su valioso patrimonio hídrico, que permite el baño en las cristalinas aguas de su río y gargantas durante el verano, y la popular época de la recolección de las cerezas, que impulsa el agroturismo y la conexión directa con el campo. Todo esto lo ha consolidado como un hito del turismo de naturaleza en España. Esta visión sostenible del destino ha permitido que su atractivo mantenga su autenticidad y su impacto positivo en las comunidades locales.

La oferta turística del Valle del Jerte combina naturaleza, cultura, gastronomía y actividades al aire libre, generando experiencias genuinas que conectan a los visitantes con el medio rural y sus tradiciones. Este equilibrio, junto con la calidad de sus alojamientos y el compromiso del sector con la conservación del entorno, ha sido clave para posicionarlo como referente nacional.

«El Valle del Jerte demuestra cada día que es posible crecer sin renunciar a nuestra esencia; este premio pertenece a nuestras gentes y a su manera de entender el territorio», ha señalado Julián Elizo Muñoz, presidente de la Mancomunidad Municipios del Valle del Jerte. Este organismo ha recalcado el valor de un modelo que pone en el centro la protección del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  2. 2

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  5. 5 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  6. 6

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  7. 7 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  8. 8 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los expertos eligen el 'Mejor Destino Rural de España 2025': y está en Extremadura

Los expertos eligen el &#039;Mejor Destino Rural de España 2025&#039;: y está en Extremadura