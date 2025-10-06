El extremeño de la flotilla de Gaza vuelve a España tras ser liberado

Israel ha liberado este lunes, 6 de octubre, a José Luis Ybot González, el extremeño detenido por el ejército israelí que participaba en ... la Global Sumud Flotilla, una misión compuesta por 473 personas de 50 países que han viajado durante un mes con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario.

En la madrugada del miércoles al jueves pasado la flotilla vio truncados sus objetivos e Ybot, conocido como Kurdo, fue detenido en aguas internacionales cuando trataba de llegar a Gaza en el 'Meteque', una de las embarcaciones de la flotilla. Tras varios días retenido por Israel junto a casi medio centenar de compañeros, ya está en libertad. Primero ha sido trasladado a Atenas y el Ministerio de Exteriores ha fletado un avión del Ejército del Aire y el Espacio con destino a Madrid en la tarde este lunes.

En él llegan los últimos integrantes españoles de la denominada 'Flotilla de la Libertad' que fueron detenidos el 1 de octubre en Israel. Primero llegaron este domingo por la noche 21 tripulantes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un avión comercial y ahora regresan a España otros 27, en concreto a la base de Torrejón de Ardoz.

Aunque en un principio volvían a España 28 activistas, finalmente lo harán 27 porque una de ellas sigue retenida las autoridades israelíes. Su detención se ha alargado hasta el miércoles tras un incidente ocurrido durante un reconocimiento médico en la prisión de Ketziot, donde supuestamente habría mordido a una funcionaria.

Entre los liberados está Ybot, de 50 años. Aunque nació en Madrid lleva 25 viviendo en La Vera. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y viajaba a bordo del 'Meteque', uno de los barcos que fue atacado con cañones de agua por las fuerzas israelíes, aunque antes estuvo en otras embarcaciones. Comenzó en una que no pudo salir del puerto por problemas mecánicos, luego en un pequeño velero y, por último, en el 'Meteque'.

Antes de ser detenido grabó un vídeo que envió a sus conocidos y a sus compañeros de movimientos sociales. «Si lo estás viendo es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes y llevado a Israel contra mi voluntad. Solicito al Gobierno de España que detenga toda complicidad contra el Gobierno de Israel y que solicite mi vuelta a casa sano y salvo. Detengamos el genocidio», decía desde una de las embarcaciones y con banderas palestinas de fondo.

Ybot forma parte de la plataforma 'La Vera por Palestina' y está vinculado a movimientos antimilitaristas desde la adolescencia. También ha sido integrante de centros sociales autogestionados, primero en Madrid, y ahora está involucrado en uno denominado Tiritanas en La Vera. Es un espacio en el que realizan actividades culturales como presentaciones de libros, charlas, asambleas y conciertos.

En lo profesional, Kurdo es técnico de sonido, aunque también ha trabajado en el departamento de Turismo de los ayuntamientos de Valverde y Madrigal de la Vera. Habla inglés e italiano y tienen nociones de francés.

No es la primera vez que intenta llegar a Gaza con fines humanitarios. En junio ya viajó con el Movimiento Global hacia Gaza, pero fue detenido en el aeropuerto de El Cairo (Egipto) y luego deportado tras pasar varias horas en un calabozo.

En la última semana, en Extremadura, al igual que en el resto del país no han parado de sucederse las manifestaciones a favor de Palestina. Además, actualmente continúa la acampada de activistas en Badajoz y Villanueva de la Vera. En la Plaza Mayor de Cáceres se ha organizado una vigilia de 24 horas en solidaridad con Gaza bajo el lema 'Stop Genocidio' organizada por las plataformas Personas Refugiadas y Cáceres con Palestina.

Otra flotilla

Hay que recordar que una nueva flotilla se dirige hacia Gaza para intentar romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario a la población palestina. En ella viaja otra extremeña. Se trata de Jimena González, nacida en 1987 en Cáceres y actualmente diputada por Más Mádrid en la Asamblea madrileña.

Ha vivido en el barrio cacereño del Espíritu Santo hasta que se fue a estudiar Filología Románica a Madrid. Antes pasó por el colegio Paideuterion, donde sus padres eran profesores. Sin embargo, hace tiempo que su día a día está centrado en la capital madrileña.

Precisamente, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado 18 de septiembre, fue donde anunció que partiría en la próxima flotilla a Gaza y subrayó que lo hace «como mujer, feminista y persona trans».

Jimena ha sido la primera política transexual en España a la que la ley ha reconocido el derecho a estar en una lista electoral con el nombre con el que se identifica.