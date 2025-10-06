HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El extremeño de la flotilla de Gaza vuelve a España tras ser liberado

José Luis Ybot, conocido como Kurdo, fue detenido por Israel en aguas internacionales cuando intentaba abrir un corredor humanitario; este lunes ha llegado a Atenas, desde donde regresa a Madrid

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Israel ha liberado este lunes, 6 de octubre, a José Luis Ybot González, el extremeño detenido por el ejército israelí que participaba en ... la Global Sumud Flotilla, una misión compuesta por 473 personas de 50 países que han viajado durante un mes con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario.

