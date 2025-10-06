La Plaza Mayor de Cáceres acogerá jueves y viernes una vigilia de 24 horas en solidaridad con Gaza Bajo el lema 'Stop Genocidio' la concentración está organizada por las plataformas Personas Refugiadas y Cáceres con Palestina

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07 Comenta Compartir

Veinticuatro horas en vela en solidaridad con el pueblo palestino. Las plataformas Personas Refugiadas y Cáceres con Palestina han organizado para el próximo jueves y viernes una vigilia de 24 horas de duración en solidaridad con el pueblo palestino bajo el lema '¡Contra el genocidio en Gaza!«. La idea, tal y como señalan en la información de inscripción es »mantener la luz encendida«. No se trata de una acampada como tal, sino de que los participantes se mantengan despiertos durante el tiempo de duración de esta iniciativa. Van a contar con artistas, músicos y poetas que puedan acompañar a los participantes durante todas las horas. Actualmente se está buscando voluntarios que puedan contribuir a esta actividad.

Los actos a favor de Palestina se han multiplicado en los últimos días en la ciudad de Cáceres. El pasado 2 de octubre se celebraron en toda Extremadura manifestación tras el apresamiento por parte del Ejército israelí de la flotilla humanitaria que trataba de llegar hasta Gaza. La Plaza Mayor de Cáceres acogió a varios centenares de personas con lemas y banderas reivindicativas.

Una veintena de centros educativos de la capital cacereña y de la provincia se adhirieron a la acción que se desarrolló el pasado sábado 13 de septiembre en la Plaza Mayor, una jornada reivindicativa comunicada a la Delegación del Gobierno de Extremadura a favor de la población de Gaza asediada por los ataques israelíes. Durante nueve horas se llevó a cabo la lectura de forma interrumpida del nombre de los niños y niñas asesinados en Gaza en los dos últimos años». Según los datos que manejan la cifra de menores supera los 18.600.

En el mes de junio cerca de un centenar de personas, mujeres en su mayor parte, vestidas de negro y con bebés simulados envueltos en sudarios blancos recorrieron el centro de la ciudad para pedir «el fin del genocidio en Palestina». Un total de 70 asociaciones culturales, religiosas, las tres diócesis de la región, organizaciones no gubernamentales, festivales culturales y musicales de la ciudad, asociaciones de distintos barrios cacereños, estudiantiles, entidades animalistas, LGTBI, feministas, de personas mayores, enfermas o con discapacidad, entre otras, se sumaron a la iniciativa de la Plataforma de Personas Refugiadas de Cáceres para manifestar su malestar ante la situación que se vive en la Franja de Gaza.

A finales del año pasado varias decenas de personas se manifestaron ante la puerta del Gran Teatro para protestar por la actuación del grupo israelí Mayumaná. Esta actividad formaba parte movimiento BDS (Boicot, desinversión y sanción)