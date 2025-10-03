José Luis Ybot, el extremeño de la flotilla de Gaza detenido por Israel Licenciado en Ciencias Políticas y técnico de sonido, vive en Valverde de la Vera desde hace 25 años; en la segunda tanda de embarcaciones viaja otra extremeña, la diputada en la Asamblea de Madrid Jimena González

Todos le conocen por Kurdo pero su nombre es José Luis Ybot González y es uno de los detenidos por el ejército israelí que participaba en la Global Sumud Flotilla, la misión que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y que en la madrugada del miércoles al jueves vio truncados sus objetivos. «Antes de quedarse sin conexión, justo antes de ser detenido nos estuvo mandando audios al móvil. Nos decía que había barcos israelíes y que probablemente en menos de una hora llegarían», indica a HOY su amiga Cristina Leal.

«Lo último que hemos sabido de él es el vídeo que grabó desde la embarcación», añade en la mañana de este viernes, 3 de octubre, esta compañera de activismo de Kurdo, un hombre de 50 años que aunque nació en Madrid lleva 25 viviendo en Valverde de la Vera.

Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y viajaba a bordo del 'Meteque', uno de los barcos que fue atacado con cañones de agua por las fuerzas israelíes, aunque antes estuvo en otras embarcaciones. Comenzó en una que no pudo salir del puerto por problemas mecánicos, luego en un pequeño velero y, por último, en el 'Meteque'.

Antes de ser detenido grabó un vídeo que envió a sus conocidos y a sus compañeros de movimientos sociales. «Si lo estás viendo es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes y llevado a Israel contra mi voluntad. Solicito al Gobierno de España que detenga toda complicidad contra el Gobierno de Israel y que solicite mi vuelta a casa sano y salvo. Detengamos el genocidio», decía desde una de las embarcaciones y con banderas palestinas de fondo.

Ybot forma parte de la plataforma 'La Vera por Palestina' y está vinculado a movimientos antimilitaristas desde la adolescencia. También ha sido integrante de centros sociales autogestionados, primero en Madrid, y ahora está involucrado en uno denominado Tiritanas en La Vera. Es un espacio en el que realizan actividades culturales como presentaciones de libros, charlas, asambleas y conciertos. Precisamente es un enamorado de la música y, según indican quienes le conocen, ha llegado a tener una banda en Madrid.

En lo profesional es técnico de sonido, aunque también ha trabajado en el departamento de Turismo de los ayuntamientos de Valverde y Madrigal de la Vera. Además, es interino docente y su experiencia es muy variada, como él mismo indica en sus perfiles profesionales en las redes.

«Desde la Sociología hasta la agricultura ecológica. Mis objetivos principales tienen que ver con el desarrollo rural y la adaptación que tenemos por delante a modelos basados en el decrecimiento y la descarbonización, mejorando las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos y el sostenimiento de los ecosistemas, especialmente aquellos en mayor riesgo», afirma en su perfil de LinkedIn.

Habla inglés e italiano y tienen nociones de francés. «Llevo toda mi vida metido en movimientos sociales, internacionalista y de apoyo a Palestina desde que tengo uso de razón. Cuando me enteré de la marcha a Gaza entendí que era una manera nueva de hacer algo más cuando nada estaba sirviendo para detener esta matanza. Desde entonces he participado en la organización de esta flotilla. Como la humanidad admita el genocidio del pueblo palestino va a entrar en un precipicio del que no tenemos conciencia de él. No podemos dejar a las generaciones futuras este legado», decía kurdo justo antes de empezar el viaje.

No es la primera vez que intenta llegar a Gaza con fines humanitarios. En junio ya viajó con el Movimiento Global hacia Gaza, pero fue detenido en el aeropuerto de El Cairo (Egipto) y luego deportado tras pasar varias horas en un calabozo.

De a Cáceres a Madrid y Gaza

A la flotilla en la que se embarcó Kurdo, se suma otra con destino a Gaza que ha salido más tarde y se denomina Thousand Madleens to Gaza. Es una expedición que también busca abrir un corredor humanitario a la población palestina y en ella viaja otra extremeña.

Es Jimena González, nacida en 1987 en Cáceres y que ha vivido en el barrio del Espíritu Santo hasta que se fue a estudiar Filología Románica a Madrid. Antes pasó por el colegio Paideuterion, donde sus padres eran profesores.

Sin embargo, hace tiempo que su día a día está centrado en la capital madrileña, donde es diputada de Más Madrid en la Asamblea.

Precisamente, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado 18 de septiembre, fue donde anunció que partiría en la próxima flotilla a Gaza y subrayó que lo hace «como mujer, feminista y persona trans«.

Jimena ha sido la primera política transexual en España a la que la ley ha reconocido el derecho a estar en una lista electoral con el nombre con el que se identifica.

Fue técnica de proyectos en Comisiones Obreras hasta que dio el salto a la política y cuando regresa a Extremadura lo hace a Villamiel, una localidad de la Sierra de Gata en la que viven sus padres.