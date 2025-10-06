Israel liberará este lunes a José Luis Ybot, el extremeño de la flotilla de Gaza Conocido como Kurdo, fue detenido en aguas internacionales cuando trataba de llegar a Gaza en la embarcación 'Meteque' para intentar abrir un corredor humanitario

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 6 de octubre 2025, 11:53 Comenta Compartir

Israel liberará este lunes, 6 de octubre, a José Luis Ybot González, el extremeño detenido por el ejército israelí que participaba en la Global Sumud Flotilla, una misión compuesta por 473 personas de 50 países que han viajado durante un mes con destino a Gaza para abrir un corredor humanitario.

En la madrugada del miércoles al jueves pasado la flotilla vio truncados sus objetivos e Ybot, conocido como Kurdo, fue detenido en aguas internacionales cuando trataba de llegar a Gaza en el 'Meteque', una de las embarcaciones de la flotilla. «Han confirmado a la familia que será liberado durante este lunes y estamos a la espera de saber cuándo llegará a España exactamente», indica a HOY una compañera de activismo de este hombre de 50 años, que aunque nació en Madrid lleva 25 viviendo en La Vera.

Además, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que Israel permitirá este lunes la salida del resto de los españoles de la Global Sumud Flotilla. Así que si no hay ningún imprevisto de última hora, regresarán las 28 personas que aún no estaban liberadas y que se suman al primer grupo de 21 ciudadanos que regresaron este domingo.

Ybot es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y viajaba a bordo del 'Meteque', uno de los barcos que fue atacado con cañones de agua por las fuerzas israelíes, aunque antes estuvo en otras embarcaciones. Comenzó en una que no pudo salir del puerto por problemas mecánicos, luego en un pequeño velero y, por último, en el 'Meteque'.

Antes de ser detenido grabó un vídeo que envió a sus conocidos y a sus compañeros de movimientos sociales. «Si lo estás viendo es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación israelíes y llevado a Israel contra mi voluntad. Solicito al Gobierno de España que detenga toda complicidad contra el Gobierno de Israel y que solicite mi vuelta a casa sano y salvo. Detengamos el genocidio», decía desde una de las embarcaciones y con banderas palestinas de fondo.

Ybot forma parte de la plataforma 'La Vera por Palestina' y está vinculado a movimientos antimilitaristas desde la adolescencia. También ha sido integrante de centros sociales autogestionados, primero en Madrid, y ahora está involucrado en uno denominado Tiritanas en La Vera. Es un espacio en el que realizan actividades culturales como presentaciones de libros, charlas, asambleas y conciertos.

En lo profesional, Kurdo es técnico de sonido, aunque también ha trabajado en el departamento de Turismo de los ayuntamientos de Valverde y Madrigal de la Vera. Habla inglés e italiano y tienen nociones de francés.

No es la primera vez que intenta llegar a Gaza con fines humanitarios. En junio ya viajó con el Movimiento Global hacia Gaza, pero fue detenido en el aeropuerto de El Cairo (Egipto) y luego deportado tras pasar varias horas en un calabozo.

Otra flotilla

Hay que recordar que una nueva flotilla se dirige hacia Gaza para intentar romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario a la población palestina. En ella viaja otra extremeña. Se trata de Jimena González, nacida en 1987 en Cáceres y actualmente diputada por Más Mádrid en la Asamblea madrileña.

Ha vivido en el barrio cacereño del Espíritu Santo hasta que se fue a estudiar Filología Románica a Madrid. Antes pasó por el colegio Paideuterion, donde sus padres eran profesores. Sin embargo, hace tiempo que su día a día está centrado en la capital madrileña.

Precisamente, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado 18 de septiembre, fue donde anunció que partiría en la próxima flotilla a Gaza y subrayó que lo hace «como mujer, feminista y persona trans«.

Jimena ha sido la primera política transexual en España a la que la ley ha reconocido el derecho a estar en una lista electoral con el nombre con el que se identifica.