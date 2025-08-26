El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco Los hermanos Izquierdo protagonizaron una matanza que tuvo lugar el 26 de agosto de 1990 y dejó nueve muertos y doce heridos

Se cumplen 35 años de una de las tragedias más sangrientas de España. Ocurrió en Puerto Hurraco, una pequeña localidad de Badajoz, donde los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo perpetraron una matanza que dejó nueve muertos y doce heridos. Fue un día como hoy, un 26 de agosto de 1990, cuando Extremadura se convirtió en el escenario de la España negra.

El origen del conflicto entre las familias Cabanillas e Izquierdo se remonta a 1967, cuando una disputa de lindes enfrentó a Amadeo Cabanillas y Manuel Izquierdo después de que el primero entrara con un arado en la finca del segundo. A este problema se sumó un hecho personal: Amadeo rechazó casarse con Luciana Izquierdo, lo que llevó a Jerónimo Izquierdo a asesinarle. Jerónimo fue condenado a 14 años de cárcel, pero durante su reclusión la tensión entre las familias no cesó.

En 1984, un incendio en la casa de los Izquierdo provocó la muerte de Isabel, la abuela de la familia. Los Izquierdo acusaron a Antonio Cabanillas de haber provocado el fuego. Dos años después de cumplir su condena, Jerónimo intentó apuñalar a Antonio, pero fracasó; fue ingresado en un psiquiátrico, donde murió nueve días más tarde.

Nueve muertos y doce heridos

Cuatro años después, el 26 de agosto de 1990, Emilio y Antonio Izquierdo se despidieron de sus hermanas Ángela y Luciana en su casa de Monterrubio de la Serena con la frase: «Vamos a cazar tórtolas». Esa noche, ya en Puerto Hurraco y vestidos de cazadores, iniciaron un tiroteo. Primero mataron a dos niñas de la familia Cabanillas y después a Manuel Cabanillas. Luego comenzaron a disparar indiscriminadamente contra vecinos que huían, personas que protegían a sus seres queridos e incluso contra dos guardias civiles.

La masacre terminó con nueve muertos y doce heridos. Los autores huyeron al monte, pero a la mañana siguiente fueron interceptados por un dispositivo de 200 agentes. Ambos fueron condenados a 684 años de prisión cada uno. Se intentó procesar también a Ángela y Luciana, pero no se pudo demostrar su implicación directa. Ambas murieron en 2005 en la institución mental de Mérida.

En cuanto a los hermanos, Emilio falleció en la cárcel de Badajoz en 2006, mientras que Antonio se quitó la vida en prisión en 2010.