Extremadura, tercera región con más empresas que usan inteligencia artificial

Extremadura es la tercera región en uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de las empresas, solo superada por la Comunidad de Madrid ... y la Valenciana, según un informe elaborado por Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con datos del año pasado.

El estudio deja claro que la penetración de esta tecnología que está revolucionando el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones a escala global y con utilidades en múltiples ámbitos es todavía baja en España, donde además, presenta diferencias autonómicas apreciables. En el conjunto del país, emplean esta herramienta el 7,3% de las empresas, sin tener en cuenta el tamaño de estas, un porcentaje que solo superan Madrid (10,7%), Comunidad Valenciana (9,1%), Extremadura (8,5%), La Rioja (7,5%) y Cataluña (7,4%).

«Al observar las diferencias territoriales –apuntan los autores de la investigación publicada recientemente–, es importante tener presente la distribución sectorial de los negocios a lo largo y ancho del Estado, así como la influencia de los tamaños de las empresas en cada región». Es decir, que la diferencia entre unas regiones y otras se explica principalmente por dos motivos: el mayor o menor peso de los negocios de base tecnológica y el número de trabajadores en plantilla.

Solo la Comunidad de Madrid y la Valenciana superan la ratio extremeña, según el informe de Red.es

Este último factor es el que más influye en el caso de Extremadura, que no está exenta de firmas de base tecnológica pero no las tiene en una proporción destacada. Haberlas haylas, pero en una medida no comparable con la agroindustria, donde está su principal potencial económico.

El informe –titulado 'Indicadores de uso de la inteligencia artificial en España 2024'– aporta tres datos para cada autonomía: tasa de uso de la IA en microempresas (las de menos de diez trabajadores y dos millones de euros de facturación), empresas de más de diez empleados y por último, cifra total.

Muy pocos expertos en las plantillas

Donde Extremadura destaca y ocupa la tercera posición nacional es en el dato general, es decir, el que no tiene en cuenta el tamaño de la plantilla. También lo hace si se pone el foco solo en las microempresas. Sin embargo, la posición de la comunidad baja hasta acercarse al furgón de cola cuando se aporta exclusivamente la cifra de compañías con más de diez trabajadores. El motivo es que porcentualmente, Extremadura tiene menos de estas que otras regiones.

Lo explica el informe, cuando apunta que «el tamaño de las compañías o el sector de actividad económica al que pertenecen son factores clave que generan diferencias en la adopción de IA. En el primero de los casos, las empresas de mayor tamaño (más de 249 personas empleados) son las que encabezan la adopción de inteligencia artificial (44%), con un amplio margen respecto a los demás grupos».

El trabajo dedica un capítulo a analizar hasta qué punto apuestan las empresas por contratar personal con conocimientos específicos en IA. Y aquí, Extremadura vuelve a aparecer entre las últimas. Influye lo ya mencionado del tamaño de las plantillas. A más empleados en nómina, más posibilidad de que entre ellos haya especialistas. Si el negocio tiene menos de diez trabajadores, es más difícil que uno de ellos sea un expertos en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El dato concreto es que solo un 5,2% de las empresas extremeñas tienen uno de estos especialistas en nómina, la tasa más baja del país tras Melilla y lejos del 14,6% nacional.