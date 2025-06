«Quien aprenda a usar la IA tendrá ventaja, como cuando llegaron los ordenadores o Internet»

Natural de Badajoz, Jesús Nieto Blanco es experto en transformación digital y liderazgo organizacional. Con formación en inteligencia artificial, gestión empresarial y filosofía de ... la mente, actualmente dirige proyectos de innovación centrados en la integración ética y estratégica de nuevas tecnologías en las organizaciones. Es autor del libro 'IA vs IE: Del paradigma tecnológico hacia una consciencia trascendente en las organizaciones', una obra que plantea la necesidad de equilibrar la Inteligencia Artificial (IA) con la Inteligencia Espiritual (IE) en el ámbito empresarial.

-¿Cómo puede ayudar la IA en el día a día de una pyme?

-La inteligencia artificial ya no es cosa del futuro: cualquier pequeña empresa puede usar herramientas que escriben correos, hacen presupuestos o que organizan facturas en minutos. Por ejemplo, un restaurante puede tener un asistente que responda por WhatsApp las preguntas típicas de los clientes sobre horarios, carta o reservas entre otras, mientras el dueño se dedica a cocinar. Como explico en mi libro IA vs IE', estas herramientas liberan tiempo para lo que realmente importa: mejorar el producto y cuidar mejor al cliente. Lo más interesante es que ahora cualquier empresario puede entender sus números sin ser un experto. La IA puede decirle cuándo venderá más, qué productos funcionan mejor o cuándo debe comprar más material, y todo ello usando los datos que ya tiene su negocio. Es como tener un consultor disponible las 24 horas que te ayuda a tomar mejores decisiones y competir con empresas más grandes.

-¿Hasta qué punto la IA condicionará las rutinas laborales a corto plazo?

-En dos o tres años, muchas tareas que hoy nos llevan horas se harán en minutos. Un informe que antes tardabas una mañana en escribir, ahora la máquina te hace un borrador en cinco minutos y tú lo revisas y personalizas. No se trata de que los robots nos quiten el trabajo, sino de que podamos dedicar más tiempo a pensar, crear y tratar con personas. Yo mismo trabajo así a diario en mi empresa: la IA hace la parte repetitiva y yo me centro en lo que requiere experiencia humana. El cambio ya está aquí: las grandes empresas españolas usan inteligencia artificial cada vez más, y las medianas se están sumando rápidamente. Quien aprenda a usar estas herramientas tendrá ventaja, como cuando llegaron los ordenadores o internet. No es que vaya a ser difícil adaptarse, pero sí conviene empezar cuanto antes para no quedarse atrás.

-¿Presenta Extremadura algún condicionante, por su realidad socioeconómica?

-Extremadura tiene un reto importante: muy pocas empresas cuentan con expertos en inteligencia artificial. La región presenta una de las cifras más bajas de España. Además, al ser una región con muchas empresas pequeñas y pueblos dispersos, es más difícil encontrar especialistas o invertir en tecnología cara. Esto puede parecer una desventaja, pero no tiene por qué serlo. La región cuenta con buenas conexiones de internet y ayudas públicas que pueden financiar hasta el 80% de este tipo de inversiones. Si se combina esto con formación práctica —porque la mayoría de trabajadores quieren aprender sobre IA— y se crean grupos de expertos que ayuden a varias empresas a la vez, Extremadura puede aprovechar esta oportunidad. A veces, llegar un poco más tarde permite aprender de los errores de otros y hacerlo mejor.