Valdecaballeros, la refinería, el tren... Las otras veces que Extremadura se echó a la calle

Los promotores de la manifestación de este sábado día 18 en Almaraz contra el cierre de la central nuclear tienen algunos espejos en los ... que mirarse, pero no demasiados. Extremadura ya se ha manifestado otras veces, varias a lo largo de su historia democrática, pero la comunidad autónoma no destaca por su carácter reivindicativo y son contadas las ocasiones en que asuntos de interés regional han movilizado a la población de manera multitudinaria. De hecho, los datos del Ministerio del Interior indican que se trata de la región con menos manifestaciones y también la menos dada al asociacionismo.

En el año 2023, Interior autorizó en Extremadura 576 manifestaciones comunicadas (322 en Badajoz y 254 en Cáceres), la segunda cifra más baja de España. Solo hubo menos en La Rioja (298), pero esta comunidad tiene menos de un tercio de la población extremeña, lo que deja claro que nadie presenta una tasa por habitante inferior a la extremeña. En cuanto al asociacionismo, al terminar el año 2023 había en la región 606, una cantidad solo superior a la de Cantabria (599), Navarra (512) y La Rioja (218), pero ocurre en este punto lo mismo que en el anterior, esto es, que se trata de territorios con menos población.

En el limitado historial de grandes manifestaciones extremeñas, el mayor ejemplo por el respaldo popular recibido fue una convocatoria que defendía justo lo contrario de la que tendrá lugar este sábado en Almaraz. Ese precedente de signo opuesto fue el acto celebrado el 1 de septiembre de 1979 en Villanueva de la Serena para clamar contra la construcción de la central nuclear de Valdecaballeros, un proyecto que finalmente no salió adelante por la moratoria nuclear decretada por el Gobierno socialista de Felipe González.

Aquel sábado exteriorizaron su malestar en Villanueva de la Serena «entre 25.000 y 30.000 personas», según recogía la información que HOY publicó al día siguiente. En ella se indicaba también que «otros miles de manifestantes, unos 15.000, no pudieron llegar al punto de concentración al no permitírseles el acceso a la población por los controles de la Guardia Civil en los puntos de confluencia más importantes«. En definitiva, entre 40.000 y 45.000 personas se echaron a la calle para pedir que esa planta no abriera. Fue, además, una manifestación que el Gobierno civil de Badajoz no había autorizado. El contexto de ese momento incluye un dato relevante: varios alcaldes y concejales de la zona -empezaron 18 y llegaron a ser más de cien- se habían encerrado en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como medida de presión para intentar frenar el proyecto.

La concentración en Madrid por el tren en el año 2017 reunió a 40.000 personas según los organizadores y 6.000 según la Delegación del Gobierno

La concentración convocada en Almaraz por los municipios del entorno de la industria y la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' no tendrá un respaldo similar. Porque ninguna manifestación convocada en la región por un asunto estrictamente regional o local desde aquella lo ha tenido. Los organizadores de la protesta han encargado 15.000 chalecos reflectantes, para repartirlos entre los asistentes como medida de seguridad exigida por la Delegación del Gobierno para autorizar el acto, ya que incluirá una marcha desde el pueblo hasta las puertas de la central. Partirá a las 10.30 horas desde la Plaza del Ayuntamiento.

En la corta lista de manifestaciones masivas celebradas en Extremadura por asuntos de interés regional -localizados en la comunidad aunque tuvieran implicaciones nacionales, como es el caso de la nuclear de Almaraz- también merece ser mencionada la reivindicación por unos servicios ferroviarios equiparables a los de otras zonas del país. La última en Madrid fue el 8 de septiembre (Día de Extremadura) de 2022 y resultó un fracaso, porque solo participaron unas 300 personas. Pero antes las hubo más animadas. La que logró más respaldo fue la del 18 de noviembre de 2017, que reunió en la Plaza de España a 40.000 personas según la Junta de Extremadura y 6.000 según la Delegación del Gobierno de Madrid.

Al año siguiente se cambió el lugar de celebración de la protesta, y Cáceres reunió a unas 20.000 personas, que habrían sido más de no haber llovido ese día.

Otros asuntos en clave regional o local que han echado a miles de personas a la calle en municipios extremeños han sido las protestas de agricultores o las numerosas concentraciones convocadas contra la refinería que el empresario Alfonso Gallardo proyectaba en Los Santos de Maimona. Las hubo en varias localidades de la región (Los Santos de Maimona, Villafranca de los Barros, Zafra, Badajoz, Mérida, Cáceres o Plasencia, entre otras) y muchas de ellas movilizaron a varios miles de personas.

El macro vertedero en Salvatierra

También hubo protestas masivas en los años setenta por la planta de celulosa anunciada en Mérida, y más recientemente, por el proyecto de macro vertedero en Salvatierra de los Barros (más de 2.500 asistentes) y la mina de litio prevista en Cáceres (entre 6.000 y 7.000 personas el pasado noviembre). Y en abril de 1982, diez mil personas gritaron 'Pellet, ya' en Fregenal de la Sierra, manifestando así su solidaridad con los mineros y la protesta contra el Gobierno, por sus incumplidas promesas en relación con las plantas de pelletización y de prerreducidos.

También han tenido una capacidad de movilización destacable asuntos de interés nacional que dieron a pie convocar manifestaciones en el conjunto del país. Por ejemplo: el 12 de marzo de 2004, España se echó a la calle en protesta por el atentado terrorista del día anterior (el 11-M, en el que murieron 192 personas). Según la crónica de HOY del día siguiente, la movilización reunió a unas 80.000 personas en Badajoz, 50.000 en Cáceres, 20.000 en Mérida, Plasencia y Almendralejo, y 15.000 en Don Benito.