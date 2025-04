El PP se vuelca en la defensa de Almaraz: «Si quieren cerrar nucleares que empiecen por Cataluña»

El Partido Popular se está volcando en evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz. El sábado habrá una manifestación en Navalmoral ... de la Mata para defender su continuidad y se esperan 15.000 personas. 48 horas antes, los populares han empezado a calentar motores y el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado Extremadura. En concreto, Cáceres, donde ha abogado sin ninguna duda por que esta industria siga funcionando.

«No se puede ir en contra de la política energética europea y occidental. Es un grave error. Le pido al Gobierno que rectifique y que garantice la prórroga y el funcionamiento de esta central en Extremadura. Es necesario, oportuno y hay un consenso social», ha afirmado Feijóo después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, se haya mostrado tajante ante este asunto en la visita que ha compartido junto a su dirigente nacional a Incalexa, una empresa centrada en el estudio de la eficiencia energética y la instalación de placas solares que cuenta con 250 trabajadores.

La semana pasada, Guardiola se puso en contacto con los presidentes de las comunidades autónomas que cuentan con centrales nucleares en funcionamiento, es decir, el de la Comunidad Valencia, el de Castilla-La Mancha y el de Cataluña. A través de una carta les pedía que hicieran un frente común para evitar los desmantelamientos de Almaraz (el reactor uno dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el dos un año después); Cofrentes en Valencia (cerrará en 2030), Ascó y Vandellós II en Tarragona (cerrarán por completo en 2032 y 2035, respectivamente) y Trillo en Guadalajara, que bajará la persiana en 2035. «Mazón ha mostrado su apoyo, García-Page me emplazó a una reunión y no mostró su rechazo a ese frente común e Illa ha dejado muy claro que no quiere nucleares y que su apuesta de futuro pasa en exclusiva por las renovables. Pues bien, les digo rotundamente que si Cataluña no quiere nuclear que comience el Gobierno de España cerrando las centrales nucleares de Cataluña», ha afirmado Guardiola.

Ha matizado que no quiere que deje de funcionar ninguna central porque, ha dicho, aboga por la soberanía energética para su país. «Pero a la vista de la negativas, lo lógico es que no se empiece cerrando una central nuclear en una comunidad autónoma donde su Gobierno y la sociedad en su conjunto la está defendiendo. Si hay un voluntario que empiecen por ahí».

Feijóo ha hecho seguidamente una defensa de las nucleares y, en concreto, de la de Extremadura, con un futuro cierre más cercano. «Hay unanimidad de la población de Almaraz, toda la comarca y diría que de toda Extremadura a favor de la prórroga. Hay consenso social y necesidades objetivas energéticas e industriales. En consecuencia, sí a la prórroga del funcionamiento de la central, no al desmantelamiento. Apoyamos incondicionalmente esa reivindicación», ha dicho desde Cáceres.

Y ha argumentado su posicionamiento. «Las nucleares generan energía verde. No lo digo yo, lo dice la Comisión Europea. Además, el Gobierno español va en dirección contraria a los de Occidente. 40 países se han comprometido a la construcción de 500 centrales nucleares. Francia nunca ha dudado al respecto, Alemania está reconsiderando su decisión y acaban de ampliar la vida útil de una en Pensilvania, Estados Unidos», ha añadido.

Con argumentos como que los cierres supondrían un incremento del precio de la energía y una deslocalización de la industria, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central dé marcha atrás. «No olvidemos que la nuclear supone el 21% del total de energía que se produce España. Si no tenemos energía barata, accesible y cercana, no vamos a poder conseguir industrias que consuman energía de una forma intensa».

Feijóo ha recalcado que la central nuclear de Almaraz es fiable y segura. «La historia de su funcionamiento lo acredita. Prueba de ello es que se construyó con elementos de fiabilidad y eso permite alargar su vida útil perfectamente y, en consecuencia, una prórroga de su funcionamiento».

Centros de datos

Además, el líder de los populares ha hecho referencia a los dos centros de datos que Merlin Edged y la Junta promueven en Navalmoral y en Valdecaballeros. Se prevé que generen 4.000 empleos. «Es una enorme inversión y apuesta. Extremadura y Aragón son los que en este momento están consiguiendo los centros que suministrarán información durante las próximas décadas para todo el mundo», ha destacado.

Sobre ese futuro proyecto, Guardiola ha dicho que han elegido Extremadura por el potencial energético. «Por eso es esencial la continuidad de la central nuclear de Almaraz», ha insistido la presidenta extremeña.