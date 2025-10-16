HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una pareja de ancianos con problemas de movilidad caminan por la calle.

Extremadura ha reducido hasta los 257 días la espera para acceder a una prestación de dependencia

Los ciudadanos extremeños esperan 81 menos respecto a la anterior administración, cuando el tiempo medio de espera alcanzaba los 338 días

R. H.

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:35

La Junta de Extremadura continúa reduciendo los tiempos de espera de la Ley de Dependencia tras dos años de gestión de María Guardiola. Desde que ... se genera la solicitud hasta que se resuelve la prestación, los ciudadanos extremeños esperan 81 menos respecto a la anterior administración, cuando el tiempo medio de espera alcanzaba los 338 días.

