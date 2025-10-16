La Junta de Extremadura continúa reduciendo los tiempos de espera de la Ley de Dependencia tras dos años de gestión de María Guardiola. Desde que ... se genera la solicitud hasta que se resuelve la prestación, los ciudadanos extremeños esperan 81 menos respecto a la anterior administración, cuando el tiempo medio de espera alcanzaba los 338 días.

Extremadura ha reducido hasta los 257 días la espera para acceder a una prestación de dependencia, una cifra notablemente inferior a la media nacional, que continúa subiendo y se sitúa en 349 días, según los datos difundidos por el IMSERSO a 30 de septiembre de 2025.

«Los resultados reflejan una mejora considerable en la atención a la dependencia en Extremadura. Los esfuerzos sostenidos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), desde julio de 2023, marcan hitos destacables en el número de personas atendidas en la región», apuntan desde la Administración regional en nota de prensa.

Personas beneficiarias

Además de acortar los plazos, el sistema ha experimentado un crecimiento sostenido tanto en el número de personas beneficiarias como en el volumen de prestaciones concedidas. Actualmente, Extremadura sigue aumentando el número de personas beneficiarias en 3.023, alcanzando un total de 37.473 beneficiarios. En paralelo, desde la llegada del actual Gobierno, se han concedido 5.713 nuevas prestaciones, lo que asciende a un total de 44.763 prestaciones.

Estos resultados son fruto del esfuerzo y trabajo continuo de la Junta de Extremadura, que sigue logrando objetivos importantes en la atención a la dependencia en la comunidad.

De esta manera, se avanza en la senda de la eficiencia y la calidad en los servicios sociales, beneficiando a miles de extremeños que requieren apoyo y atención.