HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los extremeños esperan 258 días para recibir la ayuda por la dependencia

La cifra se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en las 343 jornadas de demora

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:27

Los extremeños esperan 258 días desde que piden la ayuda por dependencia hasta que la reciben, situándose así por debajo de la media nacional, ... que se encuentra en 343 días, según datos difundidos por el Imserso a 31 de julio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  2. 2 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  3. 3

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  4. 4 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  5. 5 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres
  6. 6 El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica
  7. 7

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  8. 8 El megaincendio de Jarilla ya se encuentra bajo control después de diez días
  9. 9

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  10. 10 Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los extremeños esperan 258 días para recibir la ayuda por la dependencia

Los extremeños esperan 258 días para recibir la ayuda por la dependencia