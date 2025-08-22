Los extremeños esperan 258 días para recibir la ayuda por la dependencia

Los extremeños esperan 258 días desde que piden la ayuda por dependencia hasta que la reciben, situándose así por debajo de la media nacional, ... que se encuentra en 343 días, según datos difundidos por el Imserso a 31 de julio.

Estos tiempos de espera de la Ley de la Dependencia vuelven a reducirse en la región respecto al mes anterior y ya son 24 meses consecutivos, según destacó ayer la Junta de Extremadura, que remarca que en la presente legislatura, con el PP, se ha reducido en 80 días.

«Los resultados reflejan una mejora considerable en la atención a la dependencia en Extremadura, por lo que los esfuerzos sostenidos» del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), desde julio de 2023, están marcando hitos destacables» en el número de personas atendidas en la región, ha agregado la Junta en nota de prensa.

Hay que recordar, no obstante, que la actual legislación establece que el plazo máximo para resolver una solicitud de dependencia no debe superar los 180 días de espera.

Además, el número de personas beneficiarias con prestación efectiva ha aumentado a 2.830 entre el 31 de julio de 2023 y el 31 de julio de 2025, y se han reconocido 5.584 nuevas prestaciones en el mismo periodo, «lo que evidencia un avance en la cobertura y el acceso a los servicios de dependencia».

Asimismo, como ha señalado el Ejecutivo extremeño, se ha producido un crecimiento real del sistema de Atención a la Dependencia en 4.122 personas teniendo en cuenta el aumento de personas con resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y prestación efectiva y la disminución de personas pendientes de resolución PIA, absorbiendo el incremento de solicitudes.