Extremadura pedirá un nuevo programa Life para apuntalar la recuperación del lince

España va a pedir, junto con Portugal, otro programa más a la Unión Europea para apuntalar la recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus), del ... cual se beneficiaría Extremadura, entre otras comunidades. Después de 23 años, este felino fue recuperado en la península gracias a cuatro planes europeos Life consecutivos. Cada uno de ellos abordó un momento concreto según el estado de la población de esta especie, que en apenas dos décadas y media ha pasado de una situación crítica con solo cien ejemplares a más de dos mil actualmente, la mayoría en Andalucía. Solo en Extremadura se calcula que hay más de 250 ejemplares.

Pero esto ha sido posible gracias a programas Life que cofinancia la Unión Europea. Entre el Life-Lince (2002-2006, 10 millones de euros), Life-Lince Andalucía (2006-2011, 27 millones), Iberlince (2011-2018, 34 millones) y el último programa Life del que se ha beneficiado este felino, el Lynxconnect (2020-2025, 18,7 millones), se han invertido 83 millones. Este último que está a punto de concluir lo que pretende es conectar poblaciones dispersas de linces para evitar la consanguineidad y empezar a soltar en un entorno salvaje a aquellos que han sido criados en cautividad. Con el fin de los programas europeos Life en el horizonte, que serán relevados por otro marco financiero «menos verde», según las asociaciones ecologistas, la Junta de Extremadura quiere apuntalar la recuperación de la especie encadenando un quinto programa en el que ya están trabajando.

Este proyecto, bautizado como Life Resilince, está encaminado a continuar con los trabajos de recuperación del lince ibérico entre España y Portugal. Se presentará a la nueva convocatoria el próximo 23 de septiembre y es un proyecto nuevamente coordinado por la Junta de Andalucía y en el que participan los territorios tradicionales como Portugal, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y al que ahora se incorporan nuevos territorios más al norte como Castilla y León con su población de Palencia, así como Aragón, Madrid y Albacete de Castilla La Mancha.

Según explican a este diario desde la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, «a este proyecto se le dota de tres pilares que hasta ahora no se habían trabajado con el lince ibérico y que dará fortaleza a la población, consolidando definitivamente sus núcleos actuales en el sur de la Península ibérica y además extendiéndola hacia esos territorios de clima más suave en verano y donde existe una abundancia de conejo de monte porque de hecho, es uno de los tres pilares del proyecto, la resiliencia del lince frente a diferentes variables climáticas».

Otro de los pilares –prosigue la Junta– es la conexión territorial fuera de la Red Natura 2000 a través de elementos de 'Infraestructura Verde' como son los cursos de agua y sus zonas ribereñas y las vías pecuarias entre franjas de mosaicos de cultivos leñosos y pastos para ganadería, como son las dehesas. El tercer pilar «es el refuerzo genético a través del rescate de aquellos linces y tejidos de linces fundamentales para mantener a la especie con la mayor parte de su variabilidad genética».

En cualquier caso, salga o no adelante la financiación para este proyecto, la Dirección General de Sostenibilidad cuenta con un equipo base de gestión de la especie que se mantendrá en el tiempo. Por eso, «aunque el proyecto Life Lynxconnect finalizará en junio de 2026, desde la Junta seguiremos trabajando con responsabilidad con la especie y en aplicación del Plan de Recuperación del Lince Ibérico aprobado en Extremadura desde 2016», afirman desde la consejería de Desarrollo Sostenible.

Hay que recordar que el lince ibérico es una especie que sigue catalogada normativamente en peligro de extinción, aunque que ha pasado de 'en peligro' a 'vulnerable' y su población esté creciendo. En cuanto a los planes del Ejecutivo extremeño sobre esta especie hay más vías que quiere explotar, como asegurar su alimento y alejarlos de las carreteras.

«Es por ello que la Junta de Extremadura seguirá buscando herramientas clave y presupuesto para financiar acciones que corrijan los factores de amenazada de la especie como los atropellos, ya que es un factor clave para su supervivencia, al ser su principal problema», indican desde la Junta.

Más conejos

Igualmente se seguirá apostando por la recuperación del conejo de monte, que es la base de su dieta, «por ello para esta nueva convocatoria Life también la Junta de Extremadura participa en la presentación del Proyecto Life Gazapo como continuación del Proyecto Life Iberconejo, clave para la recuperación de la especie, base de la alimentación del lince ibérico y también de otras especies fundamentales del monte mediterráneo como el águila imperial.