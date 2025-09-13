HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Linces ibéricos, de los que había apenas cien a principios de siglo y ya hay más de dosmil. HOY

El fin de los programas Life amenaza el medio natural en la región

Desde 1992 han traído millones de euros a Extremadura y en 2027 se sustituirán por otro marco financiero del que no se fían los ecologistas

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:55

El lince ibérico (Lynx pardina) ya campea por Extremadura. Todas las valoraciones coinciden en que este animal ha sido salvado de la extinción ... gracias a una exitosa estrategia, si bien ha costado 88 millones de euros a lo largo de 23 años. Es lo que han durado los cuatro programas Life cofinanciados por la Unión Europea y encaminados a evitar que este felino desaparezca del planeta.

