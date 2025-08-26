Extremadura es la comunidad con la pensión media de jubilación más baja, que alcanza los 1.275,3 euros Supone 232 euros menos que la media nacional, que es de 1.507,55

La pensión media de jubilación ha alcanzado en agosto en Extremadura los 1.275,3 euros, lo que supone 232 euros menos que la media nacional, que es de 1.507,55.

De este modo, en el octavo mes del año, Extremadura es la comunidad con la menor pensión de jubilación, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se ha situado en Extremadura en el presente mes de agosto en 1.110,02 euros, un 5,10% más anual. En este caso, también es la menor importe del país.

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ha ascendido en Extremadura a 244.852, el 2,36% del total del país y un 2,16% más que hace un año, y de ellas, 143.410 eran de jubilación.

Tras las de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.036,20 euros al mes y de las que hay 30.910 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 855,31 euros y un número de 59.105 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 692,07 euros y 2.186 beneficiarios; y la de orfandad, con 520,02 euros mensuales y que suman 9.241 pensiones.

Datos nacionales

La Seguridad Social ha destinado en el presente mes de agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto han correspondido a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se han destinado este mes casi 2.198 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se han dedicado 1.252,6 millones (+10,5%); a la de orfandad se han destinado 178,8 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,5%).

En total, la Seguridad Social ha abonado en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) ha alcanzado los 1.312,9 euros mensuales en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se ha situado en agosto en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4 por ciento más que en igual mes de 2024.