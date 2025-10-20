Extremadura busca perros 'influencers' para ser embajadores de la región El perrito Pipper está buscando compañeros de viaje

Irene Toribio Lunes, 20 de octubre 2025, 13:08

Extremadura necesita embajadores de cuatro patas. Viajar con nuestros mejores amigos no siempre es fácil, pero la región quiere demostrar que existen rincones pet-friendly que harán de tus aventuras por Extremadura una escapada aún más emocionante. ¿Cómo? Elaborando la guía definitiva: Extremadura con perro. Así que, si quieres que tu perro forme parte de esta iniciativa tan original como necesaria, solo tienes que participar en la iniciativa que han lanzado en colaboración Extremadura Turismo y el perrito Pipper.

Cómo hacer que tu perro forme parte de la guía

PipperOnTour, en colaboración con Extremadura Turismo, invita a los ciudadanos a convertir a sus mascotas en auténticos embajadores de la región.

La iniciativa, llamada 'Extremadura con perro', busca recopilar fotografías de perros en lugares emblemáticos de Extremadura, desde castillos y plazas históricas hasta monumentos y dólmenes, para publicar una guía que resalte el turismo con mascotas.

Los interesados deberán enviar sus fotos a info@pipperontour.com , asegurándose de que el animal aparezca solo, en un lugar reconocible y con buena calidad de imagen. Además, deberán incluir el nombre del perro, del propietario que cede la foto y la ubicación exacta donde se tomó la imagen, así como su perfil de Instagram o Facebook.

El plazo para participar finaliza el 3 de noviembre, y de cada perro se seleccionará una sola fotografía para la publicación.

