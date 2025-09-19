HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pipper, el famoso perro influencer, regresa a Extremadura: estos son los lugares que recorrerá

Desde 2018, ha recorrido más de 70.000 kilómetros por España

Judit Molina

Judit Molina

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:42

El perro turista más famoso de España vuelve a Extremadura para dar a conocer la oferta de turismo 'dog friendly' de la región. Pipper, acompañado de su guía, el periodista Pablo Muñoz Gabilondo, ha iniciado estos días un recorrido por ocho nuevos destinos extremeños con el objetivo de mostrar planes, alojamientos y establecimientos que permiten viajar con perros.

Desde 2018, Pipper ha recorrido más de 70.000 kilómetros por un centenar de destinos de España, protagonizando guías, cómics y hasta un programa propio en La 2 de TVE. Ahora, con esta nueva parada en Extremadura, continúa con su misión: demostrar que viajar con perro es posible y que la región ofrece múltiples planes adaptados a quienes desean compartir la experiencia con sus mascotas.

Los lugares que Pipper va a recorrer en Extremadura

En 2024, Pipper ya visitó otros destinos de la región, como Valle del Ambroz-Hervás, Sierra de Gata, Parque Natural Tajo Internacional, Guadalupe-Geoparque Villuercas Ibores Jara, La Siberia, Olivenza, Zafra, Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra y Campiña Sur, consolidando así su conocimiento sobre Extremadura como destino turístico para familias con mascotas.

En esta nueva ruta, el itinerario incluye La Vera, el Valle del Jerte, Las Hurdes, la Sierra de San Pedro-Los Baldíos, la Sierra de Montánchez y Tamuja, Vegas Altas, La Serena y Tentudía.

La gira forma parte de una colaboración con la Junta de Extremadura, que está preparando una guía destinada a las familias que viajan con sus mascotas. La publicación reunirá recursos turísticos, alojamientos, bares y restaurantes que admiten perros, contribuyendo a posicionar a Extremadura como un destino abierto y accesible para los viajeros con animales de compañía.

