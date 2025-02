Unos 8.500 vehículos circulan sin seguro por las carreteras extremeñas

En Extremadura existen en torno a 8.500 vehículos sin seguro, la mayoría de ellos turismos. El episodio protagonizado el pasado domingo por el concejal ... de Tráfico de Cáceres, Andrés Licerán, no es un hecho aislado, pero lo ocurrido es algo más excepcional que en cualquier otro lugar de España.

Extremadura es una de las cuatro comunidades en la que esta ilegalidad es menos común, ya que existe menos de un uno por ciento de vehículos sin asegurar, según la estadística elaborada por la aseguradora Línea Directa. Su estudio fija en el 7,7% del parque automovilístico el índice medio en España de vehículos en esta situación ilegal.

Los mayores índices, por encima del 10%, se dan en Canarias, Baleares y Cataluña, Cantabria y Murcia, sobre todo en zonas turísticas con muchas segundas residencias y donde abundan los ciclomotores.

Todos estos datos los ha obtenido Línea Directa cruzando el fichero oficial de parque móvil de la Dirección General de Tráfico con el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).

'Vehículos zombies'

La aseguradora denomina 'vehículos zombies' a aquellos que no tienen dados de alta el seguro obligatorio, incluidos los abandonados y que no circulan, y recuerda que las consecuencias de tener un coche sin seguro son una multa de entre 601 y 3.000 euros. El importe final de la cuantía depende de varios factores: el daño que se haya producido, si se circula o no, el tiempo que lleva el vehículo sin asegurar y la reiteración.

Además, habría que abonar todos los daños materiales y corporales causados en un accidente de tráfico, lo que en ocasiones puede suponer decenas de miles de euros de coste.

Además, los accidentes en los que está involucrado un vehículo 'zombie' son una fuente de problemas para el que ha tenido un percance contra él. Aunque quede protegido por el Consorcio de Compensación de Seguros, las reclamaciones son más complejas de hacer, las resoluciones se vuelven más lentas, existe el doble de posibilidades de que se produzcan lesiones y suelen registrar un coste más elevado.

Por tipologías, los coches lideran la lista de 'vehículos zombies' (1,8 millones en toda España), seguidos de camiones, furgonetas y motos.

El estudio también indica que las principales razones de que no se aseguren los vehículos son desconocimiento de la obligatoriedad del seguro, sobre todo en los vehículos que se usan poco; o no darlos de baja en Tráfico cuando los propietarios se desprenden de ellos y la crisis económica.

En el caso del concejal de Cáceres que fue sorprendido sin seguro en un control rutinario, este conducía su turismo habitual, un Opel Astra que tampoco tenía en vigor la ITV. Hacía un año que su vehículo no estaba asegurado. Un seguro para un vehículo así teniendo en cuenta la edad de su conductor habitual cuesta al año entre 300 y 500 euros.

El edil argumentó inicialmente que su banco devolvió el recibo y todo fue motivado por un cambio reciente de residencia. Además, no mostró disposición a dimitir como le pedía la oposición. Como se ha informado, el pasado jueves presentó sin embargo su renuncia como concejal de Tráfico, Policía Local y portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, aunque seguirá como concejal en las áreas de Fomento, Personal y Servicios Públicos.