El exministro socialista Jordi Sevilla pide al Gobierno que no cierre las centrales nucleares porque habrá «apagones selectivos»

El exministro socialista Jordi Sevilla considera un error cerrar las centrales nucleares y advierte de que esta decisión pone en riesgo el suministro eléctrico en ... algunas zonas de España. Sevilla ha dicho en el Canal 24 Horas de RTVE que la tensión de la energía que garantiza la nuclear no la tienen las renovables, por lo que habrá «apagones selectivos».

El economista, también presidente de la Red Eléctrica de España entre 2018 y 2020, sostiene que terminar con la energía nuclear en España sería una irresponsabilidad y que su obsesión es advertir al Gobierno de «por qué cometer este error». Ello privaría al país de una fuente de energía estratégica en un momento de cambios geopolíticos. Sevilla defiende también la continuidad de las nucleares en un informe elaborado por Contexto, la unidad de Inteligencia de LLYC, donde aporta análisis y propuestas ante los desafíos de Occidente.

Jordi Sevilla propone al Gobierno replantear el calendario de cierre, cuando la clausura de la central nuclear de Almaraz es la primera prevista si Gobierno y empresas no pactan la continuidad. En octubre de 2027 está previsto el apagón de la primera unidad nuclear de Almaraz. La segunda dejará de funcionar un año después, entre octubre y noviembre de 2028. De momento no hay cambios en ese calendario, pese a que cada vez son más voces las que piden la continuidad de la central, y el punto de no retorno para revertir la decisión está cada vez más cerca.

La opinión de Jordi Sevilla se une a otras muchas expresadas en Extremadura por los líderes de PP y PSOE, alcaldes de los municipios de la zona de Almaraz, representantes empresariales y también sindicales, entre otros.

El presidente de Foro Nuclear, la entidad que representa al conjunto de la industria nuclear española, Ignacio Araluce, también se ha pronunciado sobre el cierre. Dice que «entre dos y tres años antes de la fecha de cierre habría que tomar la decisión definitiva», por lo que queda solo este semestre para que la decisión pueda ser reversible.

Recientemente, el presidente de Iberdrola, una de las empresas que gestiona Almaraz, Ignacio Sánchez Galán, advirtió en el Foro Económico Mundial de Davos de lo «crucial» que es la energía nuclear para el abastecimiento de España con una demanda al alza y los nuevos usos de la electricidad.

En su intervención, alertó de que la solución a la dependencia energética de Europa «no puede venir del gas» y pidió mantener las actuales centrales, e incluso abrió la puerta a la construcción de otras nuevas. «No sé si es el momento de construir una nueva o no», dijo Galán en presencia del comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra, y de la consejera delegada (CEO) del grupo galo Engie, Catherine MacGregor, añadiendo que países como Francia «pueden hacerlo» e invertir.

No obstante, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, descartó este lunes, durante su intervención en el Congreso, el cambio de calendario en el cierre previsto de las centrales nucleares, que comienza con el primer reactor de Almaraz en noviembre de 2027 y continúa con el segundo un año más tarde. Aagesen señaló durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que la intención de su departamento es seguir acelerando la transición energética. También dejó claro que su apuesta es por las «renovables», para las que hay según indicó inversores interesados.