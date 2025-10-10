La exconsejera de Cultura Manuela Holgado, absuelta por la gestión del Festival de Mérida

La exconsejera de Cultura de la Junta de Extremadura entre 2010 y 2011, Manuela Holgado, ha sido absuelta de los delitos de prevaricación administrativa y ... malversación por la gestión del Festival de Mérida en aquellos años.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha absuelto igualmente a Francisco Javier Alonso de la Torre, exdirector general de Promoción cultural, Pedro Salguero, que en aquellos años era gerente del Festival de Mérida, así como a otros cargos y trabajadores de la Consejería de Cultura y a dos empresarios.

La Fiscalía pedía una condena de cinco años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación para Manuela Holgado. El escrito de calificación es de 2020, pero el proceso ha sufrido varios retrasos y suspensiones.

El tribunal considera probado que en mayo de 2011 Pedro Salguero encargó verbalmente a una empresa unos trabajos publicitarios por cerca de 24.000 euros. Asimismo, se encomendó a otra empresa la preparación de espectáculos en la Alcazaba Árabe por unos 215.000 euros. La sentencia señala que parte de estas facturas se abonaron, con el visto bueno de los responsables y técnicos de Cultura, con cargo a la partida de imprevistos, pero sin que se haya «debidamente acreditado quebranto económico a las arcas públicas». «Tampoco resultó probado ánimo de lucro en ninguno de los acusados, ni en terceras personas», añade. «No se acreditó concierto entre todos ellos con ilícita finalidad; y los gastos realizados se destinaron a los servicios necesarios para la celebración del festival».

La sentencia añade que «llama poderosamente la atención la excesiva duración del procedimiento, que se ha prolongado aproximadamente catorce años sin que adivinemos la existencia de una sólida base incriminatoria, con lo que ello supone o ha debido suponer para investigados y después acusados».

Pedro Salguero ya fue condenado en 2021 por dos delitos continuados de prevaricación y malversación administrativas en su calidad de gerente del Festival de Teatro de Mérida durante su periodo al frente del mismo entre 2006 y 2011, cumpliendo pena de prisión en la actualidad. En su caso, la Audiencia Provincial considera que ya respondido ante la justicia por los hechos que se juzgaban en esta nueva causa.