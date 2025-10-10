HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Manuela Holgado en 2010 en una reunión del Patronato del Festival de Mérida. HOY

La exconsejera de Cultura Manuela Holgado, absuelta por la gestión del Festival de Mérida

La Fiscalía pedía cinco años de cárcel por prevaricación administrativa y malversación

Juan Soriano

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:42

La exconsejera de Cultura de la Junta de Extremadura entre 2010 y 2011, Manuela Holgado, ha sido absuelta de los delitos de prevaricación administrativa y ... malversación por la gestión del Festival de Mérida en aquellos años.

