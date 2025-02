«No esperamos tener restricciones en Extremadura, como mucho pedir el pasaporte covid»

Los que están al frente de los bares, restaurantes y discotecas no se confían pero creen que este año la pandemia dará una tregua a su actividad

Miriam F. Rua Badajoz Martes, 7 de diciembre 2021, 07:24 | Actualizado 10:04h.

Las expectativas de los hosteleros extremeños para las Navidades son buenas, pero están pendientes de los datos de contagios que arroje este puente festivo antes de lanzar las campanas al vuelo. Con las reservas «disparadas», califica el presidente de la Cetex, Manuel Moreno, y un noviembre de muchas comidas y cenas porque hay quienes este año han adelantado la celebración de la Navidad, los que están al frente de los bares, restaurantes y discotecas no se confían pero creen que este año la pandemia dará una tregua a su actividad.

«Aunque suban los contagios, no esperamos tener restricciones, como mucho pedir el pasaporte covid, que es lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas que están en peor situación sanitaria que Extremadura», augura Moreno.

De momento, el incremento de la incidencia y la aparición de la variante ómicron se ha dejado sentir en casos excepcionales: «Ha habido algunas anulaciones pero de comidas de empresas grandes, las de amigos se están manteniendo».

A estas alturas, hace un año Extremadura tenía un plan de Navidad con restricciones de horarios, aforos y comensales que se endureció a las puertas de la Nochebuena y se hizo aún más inflexible con la llegada del nuevo año.

En las pasadas Navidades, los bares no podían sentar en la misma mesa a más de seis personas, que después fueron cuatro a partir de enero. Dentro, solo podían llenar el 40% de su aforo y atender la mitad de su terraza. Había toque de queda a las doce de la noche (que se adelantó a las diez el 1 de enero) y el tardeo de la Nochebuena y la Nochevieja no pudieron aprovecharlo porque le obligaron a cerrar entre las 18 y las 20 horas. Un año después y por efecto de la vacunación, a estas alturas no se habla de restricciones de aforo, ni de horarios ni de límite de comensales.