Los enfermeros del Sepad piden cobrar por el trabajo que hacen

«¿No somos importantes para esta administración? No podemos seguir haciendo horas extras sin cobrarlas, o solo durante el verano. Pedimos cobrar por el trabajo ... que hacemos como otros empleados de la Junta, porque a ello obliga la ley».

Los enfermeros del Servicio extremeño de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, respaldados por las centrales sindicales, se han concentrado esta mañana en Mérida ante la sede del Sepad para denunciar la situación laboral que sufren y exigir soluciones a la Junta.

Lo han hecho este miércoles, una vez más, tras un verano marcado por «jornadas maratonianas, escasez de personal y renuncia forzada a descansos y vacaciones«, e impago de horas extras y complementos desde julio -según UGT, domingos, festivos, nocturnidad, vacaciones y trienios.

Los afectados piden a la Junta que mejore sus condiciones laborales, que refuerce las plantillas y les abone las horas extras durante todo el año, insisten en cobrar por su trabajo, para garantizar una atención de calidad a los mayores a los que cuidan.

Las centrales solicitan la apertura de una mesa de negociación específica para el personal de Enfermería del Sepad, ratios adecuadas, cobertura estable y equiparación salarial con el SES, así como procedimientos de cobertura efectivos que eviten sobrecargas y un plan de fidelización que garantice condiciones laborales dignas y continuidad en la atención.

Concentraciones y paros

Este colectivo ha protagonizado la primera de las protestas convocadas por empleados públicos esta semana. Con el mismo objetivo, equiparación salarial con sus homólogos del SES y un incremento de plantillas que rebaje su sobrecarga laboral, mañana jueves saldrán a la calle los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería.

Frente a la sede del Sepad en Mérida también, protagonizarán una concentración a las 10 horas para pedir cobrar lo mismo que quienes realizan idénticas funciones en el SES y reclamar su pase del grupo C2 en el que se encuentran al C1, cuyos requisitos de titulación cumplen.

Igualmente mañana jueves, una hora después y frente a la sede de la Presidencia de la Junta en la plaza del Rastro de la capital autonómica, se concentrarán los ATE-cuidadores. En este caso para reclamar que su jornada laboral anual, que es del 80%, pase al 100%. Cabe recordar que la Junta ha aumentado en este curso escolar la jornada laboral diaria de estos profesionales hasta el 90% y que el próximo será del 100%, pero el colectivo mantiene una jornada anual del 80%, de tal modo que los ATE trabajan en los meses en los que los centros educativos cuentan con alumnos.

A estas tres concentraciones de protesta se sumarán el viernes, día 28, dos huelgas convocadas por el sindicato USO. A la primera, de ámbito autonómico, están citados todos los empleados de la administración general de la Junta para reclamar equiparación salarial con sus homólogos de otras comunidades. A la segunda, nacional, están llamados los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería del Sepad y del SES, para reclamar la subida de grupo del C2 al C1.