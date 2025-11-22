HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 22 de noviembre, en Extremadura?
Concentración de protesta de enfermeras del Sepad el pasado 24 de octubre. J. M. ROMERO

El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana

Los ATE-cuidadores se suman a las protestas con una manifestación frente a la sede de la Presidencia de la Junta el próximo jueves

A. B. Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:54

Comenta

Enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería del Sepad, ATE-cuidadores y empleados de la administración general protagonizan una semana cargada de protestas en ... el arranque de la campaña electoral en Extremadura para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  7. 7 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  8. 8 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  9. 9 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  10. 10

    El principal testigo era el homicida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana

El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana