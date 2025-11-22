El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana

Enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería del Sepad, ATE-cuidadores y empleados de la administración general protagonizan una semana cargada de protestas en ... el arranque de la campaña electoral en Extremadura para reivindicar mejores condiciones laborales y salariales.

Las movilizaciones comienzan el miércoles, día 26, de la mano de las enfermeras del Sepad, que vuelven a la calle tras su última concentración del pasado 24 de octubre para pedir equiparación salarial con sus homólogas del SES y un incremento de plantillas que rebaje su sobrecarga laboral.

Con el mismo objetivo protestarán el día siguiente, el 27, los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería. Frente a la sede del Sepad en Mérida también, protagonizarán una concentración a las 10 horas para pedir cobrar lo mismo que quienes realizan idénticas funciones en el SES y reclamar su pase del grupo C2 en el que se encuentran al C1, cuyos requisitos de titulación cumplen.

Ese mismo día, una hora después y frente a la sede de la Presidencia de la Junta en la plaza del Rastro de la capital autonómica, se concentrarán también los ATE-cuidadores. En este caso para reclamar que su jornada laboral anual, que es del 80%, pase al 100%. Cabe recordar que la Junta ha aumentado en este curso escolar la jornada laboral diaria de estos profesionales hasta el 90% y que el próximo será del 100%, pero el colectivo mantiene una jornada anual del 80%, de tal modo que los ATE trabajan en los meses en los que los centros educativos cuentan con alumnos.

Paros el 28

A estas tres concentraciones de protesta se sumarán el viernes, día 28, dos huelgas convocadas por el sindicato USO. A la primera, de ámbito autonómico, están citados todos los empleados de la administración general de la Junta.

Se trata del segundo paro al que llama esta central en este mes de noviembre en el marco del calendario de movilizaciones que ha elaborado hasta finales de 2026 para reclamar la homologación salarial de los empleados públicos de la administración regional con el resto de comunidades autónomas. La primera huelga fue el pasado 14 de febrero, que la Junta cifró en un 0,93% el seguimiento.

Pero además de esta huelga de ámbito autonómico está convocada otra nacional, con concentraciones en los centros de trabajo, para los técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería, en este caso tanto para los profesionales que trabajan en el Sepad como en el SES, para reclamar la subida de grupo del C2 al C1.