Las endoscopias derivadas a la privada se duplican ante el retraso en las listas de espera

Los centros hospitalarios privados de Extremadura realizaron durante 2024 el doble de endoscopias derivadas por el Servicio Extremeño de Salud (SES) que el ... pasado año, una situación que se debe a las largas listas de espera y tiene como objetivo intentar cumplir con los tiempos de respuesta que marca la ley.

Solo en 2024 la privada hizo 3.231 endoscopias a pacientes del SES frente a las 1.411 que practicó en 2023, según los datos facilitados a HOY por la Consejería de Salud. También son más que en 2022, cuando este tipo de pruebas ascendieron a 2.652.

Son pruebas que sirven para examinar el cuerpo mediante una sonda flexible con una pequeña cámara y una luz. Las realiza el SES pero también las desarrollan los centros privados extremeños tras la derivaciones del sistema público cuando se supera el tiempo de espera máximo estipulado por la ley de plazos, que en el caso de las pruebas diagnóstico-terapéuticas es de 30 días naturales.

Y eso en 2024 ha pasado bastante, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud. Precisamente, la endoscopia es la prueba diagnóstica que más tiempo de espera acumula en el SES, con 122 días de media. A finales de 2024 había 6.669 personas en la lista. Solo las pruebas de Hemodinámica, con 26 días, cumplen el tiempo que marca la ley de respuesta, que obliga a estar por debajo de 30.

Las endoscopias suelen ser de varios tipos y entre las que más se practican están las colonoscopias, que es un examen gracias al cual se visualiza el interior del colon y el recto para buscar la presencia de cambios, o las gastroscopias, con las que se analiza el esófago, el estómago y el duodeno.

Hay que recordar que las colonoscopias forman parte del protocolo del cribado de cáncer de colon que lleva casi una década en funcionamiento, uno de los que más prevalencia tiene entre la población extremeña. De hecho, el SES pretende ampliar la edad de la cobertura de ese cribado, aunque según las fuentes consultadas por este diario, no será a corto plazo, pues acaban de llevarlo a cabo con el de cáncer de mamá, que acoge ya también a las mujeres de 49 años y no pone el límite en los 50 como antes.

En el caso del cáncer de colon el cribado está destinado a personas de 50 a 69 años tengan o no factores de riesgo. En total, son 195.000 extremeños. Sin embargo, apenas el 46% en ese grupo de edad se hacen la prueba.

La derivación de endoscopias no es algo nuevo, pues ya estaba implantado a la llegada del Gobierno de María Guardiola. En concreto desde el año 2012. A ellas se suman otras pruebas como ecografías, mamografías y resonancias magnéticas.

De hecho, los conciertos con la sanidad privada no son una práctica extraordinaria. El SES realiza estas derivaciones a través de dos programas. Por un lado, está el denominado Galeno, que tiene como objetivo prestar servicio de pruebas diagnósticas que el SES no puede realizar, bien por no disponer de los medios para hacer frente a todas las demandadas o bien para garantizar que se cumplen los plazos establecidos por la ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada. Y por otro, está el programa Paracelso para procedimientos quirúrgicos.

Según los últimos datos facilitados por la Junta, se han destinado 12 millones de euros en pruebas diagnósticas desde el 1 de julio de 2023 hasta finales de mayo de 2024.

El objetivo que persigue Sanidad con estos acuerdos es aliviar las listas de espera en aquellos casos en que no se puede cumplir la legislación. La ley de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura marca un plazo de 30 días para pruebas diagnósticas y de 180 días para intervenciones quirúrgicas. También se establecen 60 días naturales para acceso a primeras consultas externas.

Para intentar cumplir eso plazos, la sanidad pública no da abasto con sus recursos y tira de la privada, que según confirman a este diario hacen este tipo de pruebas todos los días de la semana, incluidos los domingos por la tarde.

La manera de proceder es la siguiente: primero el SES llama a un usuario que lleva varios meses esperando a que le realicen una prueba diagnóstica con el objetivo de informarle de que será derivado a un centro privado. Semanas después el propio hospital privado se pone en contacto con el usuario y le da la cita, además de todas las pautas para proceder a hacer la prueba. Es en ese momento cuando le detallan la fecha y le envían un correo.