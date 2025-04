Los extremeños, entre los que menos acuden al cribado de cáncer de colon

«El cáncer colorrectal es uno de los más frecuentes y que mayor morbimortalidad ocasiona en Extremadura. Si se detecta a tiempo es más ... fácil su tratamiento y su curación». Así empieza la carta que el SES envía a las personas de entre 50 y 69 años para que acudan al cribado del tumor de colon. Pese a este claro mensaje, los extremeños responden poco a la llamada del servicio sanitario para realizarse una prueba que puede salvarles la vida.

Son los segundos, solo por detrás de los baleares, que menos participan en el programa de cribado de cáncer colorrectal. Más de la mitad de la población (el 54%) a la que está dirigido este análisis no va a su centro de salud para someterse al denominado TSHO, el test de sangre oculta en heces, que es indoloro, no invasivo, se puede realizar en casa y se debe hacer cada dos años.

El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden ser premalignas o pólipos que en un futuro pudieran malignizarse y que no serían detectados hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de curación serían menores. Solo en aquellos casos en los que sea positivo el test, se debe realizar una colonoscopia.

Es algo a lo que están más acostumbrados en otras regiones del país, donde la media de los que acuden a esta prueba es mucho mayor, con un 62,5%. En territorios como Navarra lo hacen el 84,1%, en País Vasco el 82,1%, en Galicia el 74,5% y en Castilla y León el 72,2%. En la otra parte de la tabla, además de Extremadura, están Baleares (32,5%), La Rioja (50,5%) y Aragón (50,3%).

Pero cuáles son las razones por las que más de la mitad de los extremeños no acuden a realizarse el cribado de cáncer de colon. «La población que no va suele aludir a falta de tiempo, dejadez, desconocimiento, sensación de que no esta enfermedad no les va a pasar o incluso dificultad para acceder al centro de salud, sobre todo en la pandemia. Antes si llamabas al centro y no te lo cogían no volvías a llamar y lo acababas dejando. Ahora al menos se puede pedir cita con Enfermería. Cada vez estamos intentando dar menos excusas a la gente que no quiere ir a hacerse esta prueba», explica Ignacio Lucero, gerente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cáceres.

Son argumentos esgrimidos por los encuestados en un estudio sobre los programas de cribado de cáncer colorrectal realizado por la AECC a más de 5.100 personas. De ellas, un total de 201 son de Extremadura.

Entre las personas que no se han realizado la prueba los motivos son los siguientes: no haber recibido la invitación oficial para participar en el programa de cribado (39,9%), falta de síntomas o encontrarse bien de salud (39,6%), olvido o dejadez (28,6%), barreras relativas al deseo de mantenerse alejado de los centros médicos en el contexto de pandemia (24,9%) o la saturación percibida en la sanidad (22,1%).

Para ello, la AECC concienciará a la sociedad de entre 50 y 69 años para que se sometan a este sencillo test. Para poder participar es imprescindible recibir una carta personalizada invitándole a que acuda a consulta de su enfermero.

«Todos los años, el 31 de marzo, por el Día Mundial de este tipo de tumor, hacemos una campaña de concienciación para que acudan a hacerse el cribado, pero en esta ocasión lo haremos durante todo el año, con cartelería en farmacias y en centros de salud», añade Lucero.

Comisión de expertos

Además, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya ha anunciado la creación de una comisión de seguimiento, con expertos sanitarios, del programa de cribado de cáncer colorrectal y en la que también participarán las delegaciones de la AECC en Cáceres y Badajoz con el objetivo de potenciarlo.

Esta comisión se va a reunir, al menos, cada seis meses para evaluar el programa de cribado. «Podemos analizar los datos por áreas de salud para tomar decisiones más efectivas, como por ejemplo, enfocar la promoción y charlas en determinados lugares donde la participación sea muy baja y o si hay que actuar más sobre una franja de edad en concreto», explica Lucero, quien destaca la importancia de este test con el que se pueden prevenir el 90% de los casos.

Asimismo, el SES pretende ampliar la edad de la cobertura del cribado, aunque según las fuentes consultadas por este diario, no será a corto plazo, pues acaban de llevarlo a cabo con el de cáncer de mamá, que acoge ya también a las mujeres de 49 años y no pone el límite en los 50 como antes.

El primer objetivo es que en el de colon se llegue al 100% de la población diana actual (de 50 a 69 años) de un cribado que a nivel nacional lleva una década en funcionamiento y en Extremadura se puso en marcha en 2016.

Por aquel entonces estaba destinado a quienes tuvieran entre 60 y 64 años, pero fueran considerados de riesgo medio, es decir, que tuvieran dos antecedentes familiares o enfermedades predisponentes.

En 2019 el cribado de colon se amplió a los comprendidos entre 55 y 69 años, también con riesgo medio, y desde enero de 2022 estas pruebas de detección van dirigidas a todos los que tienen entre 50 y 69 años tengan o no factores de riesgo. En total, son 195.000 extremeños.