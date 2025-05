Una de las empresas que pedía un permiso de investigación minera en Sierra de Gata desiste de seguir con el proceso

Punto y final, en principio, a uno de los tres proyectos de investigación minera planteados en la Sierra de Gata cacereña. Se trata ... del proyecto denominado Salvaleón, que aspiraba a sondear si había litio, estaño y wolframio en cantidad interesante en los municipos extremeños de Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo y en los salmantinos de El Payo y Navasfrías. Según publica hoy el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cáceres, la empresa promotora de ese permiso desiste. No sigue adelante con el proceso. Decae oficialmente su expediente de solicitud por no haber abonado la correspondiente tasa. Una noticia recibida con alegría por la plataforma creada que está en contra de cualquier proyecto minero en la Sierra de Gata y también por la Diputación cacereña. Hay otros dos en trámite, igualmente para pedir permisos de investigación.

La solicitud del permiso minero de investigación 'Salvaleón' arrancó en junio de 2023. Fue solicitado por la sociedad Technology Metals Europe, S. L. En mayo del año siguiente fue definitivamente admitido a trámite esa solicitud y arranca de forma efectiva este proceso. En septiembre de ese 2024 se publica un nuevo anuncio debido a que el anterior adolecía de varios errores, en concreto la designación del perímetro solicitado y el número de cuadrículas mineras; los organismos a los que se solicitarían los informes y el órgano competente para resolver sobre la autorización administrativa del Plan de Restauración. Además la empresa presentó una modificación del Plan de Restauración para incluir la afección a los espacios de la Red Natura 2000 correctos.

Dentro de los periodos de información pública sobre la admisión definitiva del permiso de investigación se recibieron aproximadamente 4.279 alegaciones y personaciones al expediente, recoge el anuncio del Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Poco después, en noviembre de ese 2024 se produjo un hecho administrativo relevante. Se le comunicó a la empresa Technology Metals el inicio de caducidad del procedimiento de otorgamiento del permiso porque no había pagado la tasa para el anuncio de información pública en el Boletín Oficial del Estado. No solo eso. Se le dio un plazo de tres meses (hasta el 11 de febrero de este 2025) para que lo hiciera y continuar, si era su deseo, el proceso. Pero no ha pagado y por tanto desiste.

Según recoge el anuncio del BOP el pasado 18 de marzo se resolvió declarar por parte del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de la Junta la caducidad del procedimiento, el archivo de la solicitud de otorgamiento y dar por terminado el expediente del permiso de investigación 'Salvaleón'.

Quedan otros dos proyectos de investigación minera por resolver sobre la mesa de Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura. Son para investigar la existencia de litio, estaño, wolframio y tántalo, y los ha solicitado la empresa Omega Real Estate Sociedad Limitada Unipersonal, con sede en Oleiros (La Coruña). El denominado 'Peña' afecta a 59 cuadrículas mineras de los términos municipales de Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo y Villamiel.

Mientras, el segundo se llama 'Acebo' y se desarrollaría en 65 cuadrículas de Acebo, Hoyos, Perales del Puerto y Villasbuenas de Gata. Abierto el periodo de alegaciones, se han presentado casi 10.000. Queda pendiente de resolverlas y, por tanto, no ha permisos concedidos de investigación.