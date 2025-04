Gata presenta más de 10.000 alegaciones contra los proyectos mineros en su sierra

«No queremos ninguna mina aquí y por eso buscamos evitar que sigan adelante los proyectos presentados», afirma Pedro Geraldes, portavoz de 'Sierra de Gata ... viva', la plataforma ciudadana que surgió en la comarca hace seis años contra este tipo de industrias extractivas.

«Lo hicimos en 2018 contra el primer proyecto minero que se planteó en la zona, en Perales del Puerto, y se paró, al final no se llevó a cabo», recuerda Geraldes.

Este es el objetivo que buscan alcanzar ahora con los otros tres que están en marcha. «Por eso hemos reactivado la plataforma, no queremos minas en la sierra, entendemos que son totalmente incompatibles con el sector turístico y el ganadero y agrícola que tenemos». Es el motivo por el que con el fin de frenar los proyectos, «no queremos que se les concedan ni los permisos de investigación», son más de 10.000 las alegaciones que desde la Sierra de Gata se han presentado contra los tres proyectos. «Unas 8.000 contra los dos primeros y 3.000 más contra el tercero, aunque en este último caso los errores que presentaba la documentación han obligado a reiniciarlo desde el principio».

No saben por eso si las alegaciones registradas mantienen o no su vigencia. «Estudiaremos si es así o no, pero en cualquier caso nuestro objetivo es perfilar otras más y completar las presentadas, porque suponemos que recogen aspectos que posiblemente cuando el proyecto se vuelva a publicar no aparezcan, puesto que entendemos que serán errores ya corregidos».

De cualquier manera, «las alegaciones y la oposición frontal a todos los proyectos se mantendrán». No en vano, son más de 10.000 las presentadas en una comarca integrada por 19 pueblos y en la que están censados unos 13.000 vecinos. Además de las alegaciones, los vecinos de Gata han dejado claro con pancartas y megáfonos en mano que no quieren minas en el territorio «y que vamos a plantar cara a todos antes de que echen a andar».

Litio y estaño

La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, aseguró en el último pleno de la Asamblea en el que se debatió sobre este asunto que, por el momento, la Junta no había concedido ningún permiso de investigación en Sierra de Gata.

«Para que haya una mina, primero se tienen que cumplir los requisitos para que se conceda el permiso de investigación, después que la misma sea positiva y más tarde que se cuente con el visto bueno de los ayuntamientos de la zona». Así que, por ahora, concluyó la consejera de Agricultura, «no hay ni permisos ni proyecto».

«Sabemos que aún queda mucho camino por recorrer para que haya una mina, pero también que si no se planta oposición desde el principio, después es más difícil parar el proyecto; nosotros no queremos que estas empresas lleguen a aterrizar en el territorio, no queremos industrias extractivas contaminantes e intentaremos pararlas desde el inicio», insiste el colectivo.

Los permisos para los dos primeros proyectos mineros han sido presentados por la empresa Omega Real Estate Sociedad Limitada Unipersonal, con sede en Oleiros (La Coruña) y afectan a ocho municipios: Valverde del Fresno, Eljas, San Martín de Trevejo, Villamiel, Acebo, Hoyos, Perales del Puerto y Villasbuenas de Gata. Los tres primeros también están incluidos en el terreno objeto del tercer permiso pedido por Technology Metals Europe S. L., que es filial de otra de capital asiático.

En su caso, según la información publicada en el BOP, el permiso de investigación solicitado es para buscar litio, estaño y wolframio en terrenos sitos en los términos municipales de Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, en la provincia de Cáceres, y en los de El Payo y Navasfrías, en la provincia de Salamanca (Castilla y León).