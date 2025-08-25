Las empresas familiares extremeñas advierten que la falta de trabajadores lastra el crecimiento

Preocupación y optimismo se unen en la percepción económica de las empresas familiares extremeñas. Al mismo tiempo que la mayoría de sus directivos consideran ... que la situación económica nacional y regional no es buena y se muestran muy preocupados por la escasez de mano de obra en el mercado laboral, más de la mitad creen que sus corporaciones experimentarán un crecimiento a lo largo del presente año.

Es precisamente la dificultad que tienen para completar sus plantillas la principal preocupación de las empresas familiares de la región, pero es que el siguiente factor de inquietud para estas compañías familiares es la falta de mano de obra cualificada, según la encuesta que la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) ha realizado a sus socios. «Se nota en todos los sectores y es un verdadero problema porque lastra el crecimiento«, asegura Susana Rodríguez, vicepresidenta de la entidad.

En este sentido, sobre todo en relación a los empleos que requieren cualificación, Rodríguez defiende que todavía existe una brecha importante entre los planes formativos y las necesidades reales de las empresas.

«Ya hemos vivido inestabilidad e incertidumbre en otras ocasiones, pero en nuestro ADN está buscar el crecimiento» Susana Rodríguez Vicepresidenta de la Asociación Extremeña de Empresa Familiar

Los siguientes aspectos que más preocupan a los representantes del tejido empresarial son el exceso de normativa y burocracia que sienten que deben afrontar en su día a día. Más atrás se encuentran el aumento de los costes laborales, en los que el absentismo ejerce una importante presión, y ya más lejos los directivos citan la inflación y las dificultades para acceder a la financiación. «El absentismo laboral ha crecido un 60% en el último año y es más habitual entre los menores de 35 años«, afirma Rodríguez, que es la directora de Friex.

Ambos factores, falta de mano de obra y absentismo laboral, hacen que un un escenario de reducción de la jornada laboral sea visto igualmente con preocupación por las empresas.

A pesar de estas distorsiones que los empresarios detectan en el desarrollo de su actividad empresarial, la mayoría son optimistas con el futuro de sus compañías. «Aunque la falta de mano de obra y el peso de la burocracia siguen siendo grandes obstáculos, la empresa familiar extremeña mantiene un alto nivel de confianza en su capacidad para crecer y afrontar con éxito los retos del futuro», resume el presidente de la AEEF, Juan Carmona, la percepción de los socios.

Y es que más de la mitad de los encuestados, el 51% exactamente, esperan que sus empresas crezcan durante el presente año y otro 42% creen que sus negocios permanecerán estables. Menos del 6% consideran que reducirán su actividad y por debajo el 3% se sitúan quienes prevén experimentar pérdidas significativas. «En nuestro ADN está buscar el crecimiento; ya hemos vivido inestabilidad e incertidumbre en otras ocasiones, pero nuestro bagaje hace las empresas familiares nos movamos en un ecosistema de autosuficiencia que frente a todo nos permite crecer», insiste Rodríguez.

Preparados para crecer

El sector agrícola es el que, según los empresarios familiares, tiene un mayor potencial de crecimiento en los próximos años. Así lo considera cerca del 30% de los encuestados.

La energía y el sector renovable es otra de las actividades que detectan desde la empresa familiar con un mejor escenario en un futuro cercano, así como el ámbito industrial. Ambos campos van muy de la mano.

En ese camino, los empresarios sienten que sus corporaciones están preparadas ante los retos que tienen por delante y creen que pueden salir airosos de los desafíos que representan la transformación digital, el aumento de la productividad y la mejora de su productividad. Por el contrario, sus sensaciones indican que tienen margen de mejora a la hora de abordar la sostenibilidad, el relevo generacional y la internacionalización de sus negocios.

Clima político imprevisible

La previsión de crecimiento de sus negocios choca frontalemente con las percepción que los directivos de las empresas familiares tienen del contexto económico y político. El 85% de los encuestados consideran que la situación política nacional no favorece la inversión ni la actividad empresarial, y ocho de cada diez describen el clima político como incierto e imprevisible.

En mejor consideración tienen directivos de las empresas familiares extremeñas la situación económica regional y nacional, aunque son mayoría los que entienden que el contexto no es bueno. De hecho, el 47% definen el escenario como regular en Extremadura, mientras que el 39 lo ven bueno y el 12%, malo. En los extremos, hay un 1,5% que cree que la situación es muy buena y otro 1,5% que es muy mala.

Peor impresión se tiene sobre el ambiente económico a nivel nacional. El 44% lo percibe regular y tan solo un 29%, bien. El 22% califica la situación como mala y el 4% como muy mala. Del otro lado, únicamente el 1,5% cree que es muy buena.