Las empresas extremeñas del aluminio sufren las protestas de los agricultores franceses

Empresas y transportistas extremeños no se escapan de los bloqueos de carreteras que desde la semana pasada llevan a cabo agricultores y ganaderos franceses ... en su país.

Están sufriendo retrasos en la entrega de sus pedidos, sobre todos los vinculados con la industria del aluminio. Pero como parte menos negativa, se están librando de que al no haber comenzado aún las campañas frutícolas, en la que la región es referente europeo, no se están viendo afectados esos productos perecederos.

El grupo López Bolaños, con sede en Fuente del Maestre, en la comarca de Zafra, tiene dos empresas que gozan de importante clientela no solo en Francia sino en países limítrofes. De hecho, en Francia, una de sus industrias, Alumasa, tiene un 25% de sus ventas al extranjero.

«Nos está afectando de forma relativa. Podía haber sido mucho peor. Lo más negativo son los retrasos pero los pedidos están llegando», señala a HOY Inmaculada López, hija del fundador del grupo de empresas que conforman Alumasa (Aluminios del Maestre), Expalum y Cristales y Persianas López.

Expalum se centra en la fabricación de lamas de aluminio y cajones para la fabricación de persianas. Y Alumasa, a la fundición y la colada continua de aluminio reciclado.

Condiciones

Cuenta López que «por suerte» las algaradas francesas no se están cebando en camiones que no lleven productos hortofrutícolas. Algo que corrobora un transportista extremeño en suelo francés.

«Nos paran, nos miran a ver qué llevamos y nos dejan pasar sin más. Pero a los que llevan frutas o hortalizas.... Esos no escapan bien. Acaban con la mercancía tirada», indica Manuel Saucedo. Forma parte de la flota de vehículos que tiene la empresa almendralejense Transportes Noriega.

«La flota en total es de 550 camiones pero en Francia tengo ahora circulando o intentándolo unos 110. La situación en ese sentido es complicada porque los camioneros no están pudiendo hacer una vida ni jornada laboral normal», expresa José Noriega, dueño de la empresa de transportes, a este diario.

Ampliar El camión del extremeño Manuel Saucedo pasando ayer junto a un piquete en Angulema. M. S.

«Los propios trabajadores son los grandes afectados más que la mercancía en sí, porque Extremadura tiene poco producto hortofrutícola de invernadero», agrega Javier Peinado, secretario general de la patronal extremeña, la Creex.

«No se están pudiendo asear en condiciones, no pueden circular bien. El daño que se está viendo en Francia no es solo para las empresas del sector de la logística sino también para el de sus propios trabajadores», agrega Peinado.

El secretario general de la patronal extremeña indica que lo que se está viviendo en las carreteras francesas, donde no hay ni libertad de mercancías ni de ciudadanos en estos momentos, «es una auténtica aberración, una injusticia de nuestros vecinos. No son consecuentes con el hecho de que nosotros formamos también parte de la Unión Europea y que no nos pueden acusar a nosotros de competencia desleal, sobre todo en frutas y hortalizas, cuando aquí sufrimos igualmente esa competencia desleal de productores de fuera de la UE».

«De momento estamos a salvo porque la protesta se ha hecho en esta fecha donde ni siquiera hay fruta temprana lista para comercializarse. Si la hubiera, claro que estaríamos muy afectados», relata Miguel Ángel Gómez-Cardoso, gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura.

Subraya Cardoso que, en producción alimentaria, el impacto por el bloqueo en las carreteras francesas lo está soportando en estas fechas el sector de las hortalizas, ahora de invernadero.

«Ahora es el inicio de campaña en Almería o en Huelva y a ellos sí que les afecta de lleno. En Extremadura tenemos muy poca hortaliza de invernadero que ahora esté en plena comercialización», concluye Gómez-Cardoso.