La empresa del vertedero de Salvatierra presenta otro recurso contra el rechazo de los permisos

Los servicios jurídicos de la Consejería para la Transición Ecológica de la Junta están analizando el recurso de alzada presentado por la empresa promotora del ... vertedero de residuos industriales en Salvatierra de los Barros. La Junta recibió el pasado 25 de noviembre, dentro del plazo legal establecido, un recurso de alzada presentado por la firma 3RS Gestión MA Extremadura contra la resolución que se emitió el pasado 26 de octubre en el que se procedía al archivo del expediente referido al procedimiento de Autorización Ambiental Integrada de este proyecto, según ha informado la Junta en una nota.

Se trata así del segundo recurso de alzada que presenta la empresa. El primero ya fue denegado el pasado 10 de noviembre sin entrar en el fondo de la cuestión, ya que se centró en cuestiones formales. La Junta dijo entonces que el recurso que se presentó que no tenía validez jurídica. Textualmente, informó que «No se puede admitir un recurso contra un acto ya anulado sin efectos jurídicos, dado que la resolución de 24 de octubre quedó sin efecto al emitirse una segunda resolución de archivo de fecha 26 de octubre».

Ya entonces hoy contó que cabía la posibilidad de que la promotora del proyecto mantuviera la vía de recurso administrativo ante el Gobierno regional. Ahora, los servicios jurídicos disponen de un plazo de tres meses para resolver el mismo.

Como contó en la Asamblea a finales de octubre la consejera Olga García, desde que a finales del año pasado -17 de diciembre exactamente- se inició el proceso administrativo del proyecto la promotora ha presentado «información insuficiente» vinculada con detalles claves del vertedero como el tipo de residuos, su procedencia, la afección a aguas o emisión de gases, además del propio proceso de enterramiento de residuos.

La empresa pretende hacer un vertedero con 45 celdas de vertido, que se irán abriendo de dos en dos a medida que se vayan llenando los anteriores, y una vez completos se procederá a su sellado. Se estima que la vida útil del complejo sería de 45 años, cuando se habrían sellado todas las celdas proyectadas.

La instalación estába ideada para acoger hasta 289.000 toneladas cada año, según apareció en el anuncio del Diario Oficial de Extremadura del pasado día 5 de octubre.

Según detallaba la empresa en su petición, el complejo está proyectado para gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos. De estas cantidades, 56.875 toneladas de residuos peligrosos serán eliminadas en el vertedero, tras someterlos a un tratamiento de inertización (inmovilización), como residuos peligrosos no reactivos estables. Lo mismo pasará con 121.145 toneladas de residuos no peligrosos.