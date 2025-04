El DOE publica el archivo del proyecto de vertedero en Salvatierra

En el Diario Oficial de Extremadura del 5 de octubre comenzó todo y este lunes, en el DOE, se proclama definitivamente el archivo del proyecto. ... La Consejería para la Transición Ecológica anuncia el fin del proceso abierto de información pública para presentar alegaciones al proyecto de un vertedero en Salvatierra ideado para enterrar hasta 178.000 toneladas al año dentro de un instalación de residuos peligrosos y no peligrosos pensada para gestionar hasta 289.000 toneladas al año, buena parte de ellas de fuera de la región. La promotora de esta instalación de residuos es el grupo murciano Hozono Global a través de su empresa 3RS Gestión MA Extremadura.

Con el archivo en el DOE de este lunes del proyecto se cierra definitivamente que el reloj administrativo siguiera corriendo y hasta el próximo viernes, día 18, estuviera aún fijado el plazo para posibles alegaciones aunque la Junta ya había archivado inicialmente la petición de los permisos ambientales por parte de Hozono Global y haber desestimado un recurso de alzada presentado por el grupo contra esa decisión del Gobierno regional. Faltaba, para ser efectivo, la publicación en el DOE, como habían reclamado el Ayuntamiento de Salvatierra, la plataforma Salva Tu Tierra y colectivos políticos y sociales de todo tipo.

Hozono Global no se ha pronunciado si seguirá recurriendo por la vía administrativa que es posible aún ante la propia Administración autonómica por el archivo decretado o si acudirá al Juzgado Contencioso Administrativo. Eso en el caso de que persista en intentar sacar adelante un proyecto que cuenta con un general rechazo político y social como se ha vislumbrado desde que se conoció.

Por su parte, Amelia Rodríguez Castaño, alcaldesa salvaterreña en funciones tras sustituir temporalmente a Francisco José Saavedra como regidor por cuestiones de salud, ha emitido a través de Facebook un mensaje público. En el mismo dice que asume «el trabajo y la responsabilidad que este puesto requiere», que no está sola. «Tengo un equipo y unos trabajadores que trabajan día y noche y se dejan la piel en ello».

Rodríguez, asumiendo el «sentir general de Salvatierra», ha preguntado a Hozono Global «por qué quiere destrozar la vida no solo de una localidad sino de una comarca. Salvatierra no os debe nada ni vosotros nos necesitáis para seguir con vuestro objetivo de crecimiento económico y enriquecimiento. Os pido por favor dejadnos vivir y recuperar nuestra vida», a la vez que les ha anunciado que los salvaterreños van a «defender nuestra dignidad desde el respeto. Ese que ustedes no han demostrado. Salvatierra no está sola. Por favor, retírense. No alarguen más esta agonía».

Amelia Rodríguez (PSOE) también ha aprovechado su mensaje para dirigirse al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. «Quizás la empresa no nos conozca pero usted sí. Conoce nuestra tierra porque también es la suya. Nos ha otorgado un premio de economía verde y circular y nos han declarado área de interés artesanal. Ayúdenos, por favor. No permita que lo que nuestros antepasados construyeron a base de esfuerzo y de trabajo se destruya así», ha dicho.

La regidora salvaterreña ha explicado al presidente Vara que en la cara de los vecinos de Salvatierra se ve «miedo, terror. Llevamos más de un mes sin poder dormir. (...). No podemos permitir que este sinsentido (proyecto de macro vertedero) nos consuma la ilusión, la vida y las ganas. Por favor, ayúdenos».