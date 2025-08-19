El embalse más grande de España está en Extremadura y es un paraíso natural

Alba Alcázar Crespo Martes, 19 de agosto 2025, 19:42 Comenta Compartir

En el corazón de Extremadura, en la provincia de Badajoz, se encuentra el mayor embalse de España y el tercero más grande de Europa. Construido en 1990, el Embalse de La Serena acumula 3,21 billones de litros de agua en una superficie de 13.949 hectáreas.

Más allá de su importante tamaño, La Serena destaca por su ubicación privilegiada y por la belleza de su paisaje ya que con su riqueza natural se ha convertido en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ofreciendo refugio a especies como garzas reales y ánades.

Además de su función hídrica, el embalse se ha consolidado como un destino turístico emergente. Sus aguas invitan a practicar vela, pesca deportiva o piragüismo, y sus playas interiores, como las de Orellana, Peñalsordo o la Isla de Zújar, son perfectas para los meses de verano. El entorno ofrece también rutas de senderismo y lugares con encanto, como el Castillo de Puebla de Alcocer, desde donde se disfrutan panorámicas inigualables del embalse.

Entre los rincones más singulares de este paraje se encuentra el Cerro Masatrigo, conocido como la Montaña Mágica. Su forma de cono casi perfecto, que parece emerger como una isla en medio del agua dulce, lo convierte en uno de los paisajes más icónicos de Extremadura. Una carretera de un solo sentido rodea su base y se accede a él atravesando un largo puente sobre el embalse. Su magnetismo ha llevado incluso a impulsar una iniciativa ciudadana para declararlo Monumento Natural.

Muy cerca se sitúa el Mirador Celeste de Galizuela, elegido como uno de los mejores enclaves para la observación astronómica. Durante el día, ofrece una de las vistas más espectaculares de Masatrigo y del embalse, con un banco panorámico instalado por el Ayuntamiento de Esparragosa de Lares que se ha convertido en un atractivo para visitantes y fotógrafos.

El recorrido puede completarse con la visita a la ermita de la Virgen de la Cueva y al Castillo de Puebla de Alcocer, ambos en plena Reserva de la Biosfera de La Siberia, declarada en 2019. Todo ello convierte a La Serena y su entorno en un lugar único, donde naturaleza, historia y turismo se funden en un mismo escenario.