«Habrá elecciones en Coeba antes de verano»

Muy claro en un primer momento, aunque Javier Peinado, presidente de Coeba, deja al final una puerta abierta a la duda.

–¿Va a haber ... elecciones en Coeba antes del 23 de mayo?

–Se van a convocar antes. No sé la fecha exacta ni si se votará antes del 23 de mayo porque hay elecciones autonómicas y municipales en mayo y quizá no procede hacerlo en esa fecha.

–¿Antes de verano va a haber elecciones en Coeba?

–Sí.

–¿Esa convocatoria va a calmar las aguas?

–Supongo que no. Me encantaría, pero no voy a convocar elecciones para calmar las aguas. El 23 de mayo se agota el mandato. Estatutariamente habría que convocar una asamblea para prorrogar el mandato, si así se decidiera por unanimidad, o convocar las elecciones.

La insistencia en la fecha del 23 de mayo tiene una explicación. Fue ese mismo día, pero de 2019, cuando la Asamblea General de Coeba decidió por unanimidad prorrogar el mandato del Comité Ejecutivo, que en ese momento presidía Emilio Doncel. «La prorroga es por cuatro años», insiste Peinado, que relevó a Doncel en 2021 y asumió la presidencia que hoy ocupa.

«Hay asociaciones que llevaban más de diez años sin pagar las cuotas; la expulsión no es agradable, pero hay que hacerlo»

En esa Asamblea basa su legitimidad. «No es cierto que estemos en funciones», afirma. Sí reconoce que su primera idea al ser nombrado presidente –en julio de 2021– fue que hubiera elecciones cuanto antes. «Me encontré la casa destartalada y tardamos en poner las cosas en orden; heredamos una deuda superior a los 200.000 euros y vi prioritario asegurar la sostenibilidad de la confederación y organizar la secretaria general para que las elecciones se hicieran con transparencia y rigurosidad», detalla.

–¿Y cómo están ahora las cuentas de Coeba?

–Saneadas. Seguimos teniendo deudas, pero están aplazadas y conveniadas. Tenemos una situación muy austera, pero saneada, y un presupuesto equilibrado.

–¿Cuántos trabajadores tiene la confederación?

–Dos.

–¿Los miembros del equipo directivo cobran?

–Nadie cobra nada. Ni asistencia ni dietas ni, a día de hoy, se están pagando los gastos de viaje a nadie que no sean los trabajadores si se tienen que desplazar por trabajo.

En números 7.000 empresas asegura Javier Peinado que agrupa Coeba 15% de cuota de empresas y trabajadores necesita una confederación para postularse como más representativa

Así, se llegó a 2022 sin elecciones y la plataforma Nueva Coeba presentó una demanda. «No pedían elecciones, pedían celebrar una asamblea con dos puntos en el orden del día: cese del presidente y del comité ejecutivo y ruegos y preguntas», detalla Peinado, que añade que fue el equipo legal de Coeba el que, ante esa situación, recomendó no iniciar el proceso electoral. «El Comité Ejecutivo decidió, por tanto, agotar el mandato».

Salidas

Mientras eso sucede, Asaja y Aspremetal, dos grandes asociaciones e integrantes ambas de Nueva Coeba, han abandonado la confederación. Eso ha dejado en 16 el número de asociaciones que forman parte de la patronal.

Desde que Peinado es presidente ha habido once bajas. Él lo entiende como un proceso lógico y que empezó hace años. «Solo en 2019 salieron 27», informa. Lo explica por varios motivos: pequeñas asociaciones que han desaparecido; asociaciones de sectores muy concretos que se han fusionado, y expulsiones por no cumplir con las obligaciones que exige Coeba. «Hay asociaciones que llevaban más de diez años sin pagar las cuotas; la expulsión no es agradable, pero hay que hacerlo por respeto a las asociaciones que sí mantienen Coeba», considera Peinado.

«Voy a intentar aunar una candidatura única y estaré a disposición de esa lista para ser presidente»

Otras han salido por voluntad propia. Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, manifestó que la firma del convenio del comercio por parte de Coeba fue la gota que colmó un vaso que habían llenado la falta de democracia y transparencia en la confederación.

Peinado lo niega. «La única intención es debilitar a Coeba», dice y defiende su actuación: «La vocación del convenio es resolverle problemas a los empresarios y a los trabajadores; hemos intentado poner orden en un sector muy atomizado siendo escrupulosos, en los seis anexos, para mantener las singularidades y peculiaridades de cada uno de sus subsectores».

En cuanto a la falta de transparencia es más duro. «Ha venido a ver las cuentas cuando ha querido y los dirigentes de Apag también lo hicieron antes de irse; Pantín miente, como lo hace cuando dice que ha sido cesado. El órgano en el que estaba era la junta directiva de Coeba y estuvo participando en la de marzo», declara el presidente de la patronal.

–¿Siente que Coeba está perdiendo legitimidad a la hora de representar al empresariado?

–Todo lo contrario. Aglutinamos a unas 7.000 empresas y desde que cogí la presidencia, veo una Coeba más fuerte, porque está más unida. Estas batallas, desde el punto de vista reputacional, no nos ayudan, pero han hecho que las personas que conocen cómo funciona esto se hayan implicado más.

–Por ejemplo, en Coeba no está la construcción.

–Desde que Apdecoba se liquidó no está la construcción, pero estamos hablando con CNC para que se integre en Coeba y en el sector del metal existe Asinet, que en su momento ya solicitó su integración pero Aspremetal la bloqueó; ahora retomaremos las conversaciones.

–¿Le preocupa que la crisis en Coeba afecte a la Creex?

–Sí, pero no está sucediendo.

–¿Le consta que se esté buscando otro interlocutor para el diálogo social?

–No. Eso es un proceso para el que hay que acreditarse como confederación más representativa y tener más del 15% de cuota empresarial y de trabajadores.

En clave electoral, si se convocan elecciones, Peinado tampoco se oculta. «Voy a intentar aunar una candidatura única y dentro de ella que se elija a una persona; en ese papel, voy a estar a disposición de la organización».