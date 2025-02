Coeba ha perdido el 40% de sus integrantes en los últimos tres años

Una baja más en Coeba. La confederación empresarial de la provincia de Badajoz que ostenta la representación de los empresarios en el diálogo social ha ... sufrido la pérdida de otro integrante. Y son varias en los últimos tiempos. La patronal pacense, que según su memoria de 2020 agrupaba a 27 asociaciones, ahora cuenta con 16, tal y como recoge su página web. Eso supone un 40% menos en apenas tres años.

Aspremetal, asociación del sector del metal y fundadora de Coeba, ha sido la última en salir de la entidad. En su momento ya se fue la organización agraria Apag –aunque es cierto que entró Afruex– y actualmente la construcción, por ejemplo, tampoco tiene representación en la confederación. «Ahora mismo no está el campo, no está la hostelería, no están los jóvenes, faltan comarcas, como Lácara, o zonas importantes como Los Santos de Maimona; Coeba mantiene la representación oficial, pero oficiosamente, por desgracia, ya no la tiene», sostiene Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, asociación que engloba a unas 790 empresas y a cerca de 20.000 trabajadores de toda la provincia, según sus propios datos.

«Coeba firma cada vez más convenios, que es lo que otorga la representatividad, por lo que tiene más que nunca» Pedro Rosado Secretario general de la Federación Empresarial Cacereña

«La Creex está perfectamente unida; si Coeba está en crisis no dudo de que la resolverá de la mejor manera posible» Pedro Castro Presidente de la Federación Empresarial Placentina

No comparten ese análisis los socios de Coeba en la Creex (la confederación empresarial extremeña): las federaciones empresariales cacereña (FEC) y placentina y (FEP). «No hay ningún problema desde el punto de vista de la representatividad; Coeba firma cada vez más convenios, que es como debería medirse y no en el número de asociaciones, por lo que realmente tiene más representatividad que nunca», apunta Pedro Rosado, secretario general de la FEC.

Las tres instituciones –Coeba, FEC y FEP– conforman la Creex, que es la patronal extremeña y que se encuentra integrada a su vez en las confederaciones nacionales Cepyme y CEOE. Actualmente, su secretario general, Javier Peinado, es también presidente de Coeba, que es la entidad que tradicionalmente dirige la confederación regional. «La Creex está perfectamente unida y si Coeba está en crisis no dudo de que la resolverá de la mejor manera posible», afirma Pedro Castro, presidente de la FEP.

«Mantiene la oficial, pero por desgracia Coeba ya no tiene la representación oficiosa del empresariado» Francisco Pantín Presidente de Aspremetal

La Creex es, por tanto, el interlocutor empresarial para el diálogo social en la región. «Es algo que no va a cambiar; los sindicatos saben perfectamente a quién deben dirigirse a la hora de firmar los convenios», señala Rosado, que traslada esa misma afirmación a la provincia de Badajoz. «La interlocución sigue estando en Coeba», remarca el secretario general de la FEC.

Proceso judicial

La salida de asociaciones de Coeba ha ido acompañada, sin embargo, de críticas a la gestión de Peinado. «Llevamos años solicitando democracia y transparencia», aduce Pantín entre las causas que han llevado a Aspremetal a dejar la confederación. «La firma del convenio del metal sin contar con nosotros es solo la gota que ha colmado el vaso».

Y es que Coeba debería haber convocado elecciones en 2020. La pandemia fue el motivo que alegó la presidencia para no hacerlo. En 2021 se jubiló Emilio Doncel, entonces presidente, y Peinado asumió el cargo sin pasar por las urnas.

La patronal sigue sin convocar unos comicios internos que tenían que haber sido en 2020 y que están judicializados

Con el transcurso de los meses, Apag y Aspremetal –ambas han terminado abandonando la confederación– formaron la plataforma Nueva Coeba y reclamaron la celebración de comicios en los juzgados. Esa denuncia es el motivo que ahora aduce la ejecutiva de Coeba para seguir sin poner en marcha la maquinaria electoral. «Habrá elecciones cuando se resuelva el proceso judicial», ha dicho Peinado en más de una ocasión y no se ha movido de ahí hasta la fecha.

Sí hubo elecciones a la Cámara de Comercio de Badajoz, también una entidad históricamente controlada por Coeba. La lista auspiciada por la patronal se impuso repetidamente en estos comicios desde 1982 . Hasta este año, cuando ha sufrido una estrepitosa derrota. Su candidatura apenas recibió el 14% de los votos y no consiguió ninguno de los 27 vocales que se elegían.

Ese resultado estuvo precedido, además, por la evidente ruptura en el seno de Coeba. La lista que resultó ganadora estuvo encabezada por Mariano García Sardiña, que ya ocupaba la presidencia de la Cámara y que en los comicios anteriores fue como número uno en la candidatura de Coeba. Sin embargo, abandonó la patronal durante la pasada legislatura y creó una lista independiente.

Esa pérdida de control de la Cámara de Comercio, así como la reducción del número de asociaciones que la integran y la judicialización de su propio proceso electoral son signos del declive que está sufriendo Coeba en los últimos años y, sobre todo, de la falta de unidad empresarial en la provincia. «Nos gustaría que existiera esa unidad, porque las empresas necesitan un entorno estable», lamenta Rosado.