Educación elimina la gratuidad del comedor escolar y recupera la renta como criterio de acceso

«Lo que ocurre es una injusticia, vamos al Defensor del Pueblo»

«La Consejería de Educación está permitiendo que se produzca un agravio comparativo entre unos centros y otros en función de la gestión de los comedores y esto es injusto», se quejan desde el colegio público Guadiana, de Badajoz. En su caso, como en el de otros 76 centros docentes de la región, no es la administración regional quien asume la gestión de sus comedores, sino las ampas o las direcciones de los centros, y por tanto sus alumnos no están disfrutando este curso del comedor gratuito, como si lo están haciendo la mayoría de los matriculados en centros públicos cuyos comedores los gestiona la Junta. «Hemos expuesto a la Consejería de Educación en más de una ocasión esta injusta situación, hemos solicitado una explicación y una solución, y hasta el momento solo hemos obtenido la callada por respuesta», lamentan. Es el motivo por el que el colegio Guadiana ha decidido acudir al Defensor del Pueblo. No es el único que lo ha hecho ni del que llegan quejas por «el agravio comparativo que la Junta está cometiendo este curso». «La gratuidad con la que se contó el año pasado ha desaparecido este curso y no sabemos cuál ha sido el motivo», indican igualmente desde los Salesianos de Mérida. «Pedimos que se mantengan las ayudas con las que contamos el curso pasado, que hicieron posible que la gratuidad se extendiera a todos los usuarios de los comedores escolares, independientemente de quién asume su gestión», reclaman los afectados.