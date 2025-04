La gratuidad del comedor escolar dispara la demanda y Educación busca plaza para 1.651 alumnos

El descenso de matrícula no solo suma y sigue en la escuela extremeña, sino que va a más. Son 1.929 alumnos menos los que ... se incorporarán a las aulas el próximo 11 de septiembre, cuando comenzará el curso escolar en la región, que los que lo hicieron el año pasado, según los datos facilitados esta mañana por la nueva consejera de Educación, Mercedes Vaquera.

En concreto, 169.086 escolares frente a los 171.015 del curso pasado, «consecuencia de la bajada constante de la natalidad», que no supondrá en cualquier caso ni un descenso en la plantilla docente ni el cierre de ningún colegio. De hecho, los 15.761 docentes de este curso, a los que se sumarán más de mil en los llamamientos que ya se están haciendo, son similares a los de los cursos anteriores. Porque el objetivo es avanzar en la calidad educativa de la mano de una enseñanza individualizada, que haga posible consolidar la bajada de ratio a 22 alumnos, que se estrena este curso en las aulas de menores de tres años, y mantener los centros educativos abiertos incluso con aulas muy por debajo de esa ratio.

«Lo importante no son los números. Nos importan la calidad y las personas», ha asegurado Mercedes Vaquera para garantizar que «se trabajará para atender las necesidades que vayan surgiendo en cada centro», en la línea de trabajo que ha dicho «hemos venido realizando en el mes y medio que llevamos al frente de la Consejería de Educación para que el inicio de este curso, su continuidad y su final sean fructíferos».

En cuanto a las necesidades aún no cubiertas, el servicio de comedor es la prioridad en estos momentos, porque su gratuidad ha disparado la oferta como era previsible. Aunque se van a abrir cinco nuevos en sendos centros educativos repartidos por la región, con 303 nuevas plazas, la oferta total es insuficiente para atender la demanda.

«Son 17.163 plazas las que ofertamos, pero hemos recibido 1.651 solicitudes por encima de ellas», ha concretado Vaquera. «Son 27 los colegios afectados, los que no tienen capacidad para atender la demanda, y estamos trabajando ya para resolver el problema, porque nadie va a quedar fuera de este servicio», ha garantizado la consejera, aunque no ha explicado cómo se va a solventar. También ha asegurado que las familias con alumnos en comedores no gestionados directamente por la Junta comenzarán a recibir en breve las ayudas aún pendientes del curso pasado, cuando en enero arrancó la gratuidad del servicio.

No habrá problema alguno a priori ni en el transporte escolar, las aulas matinales ni las destinadas a menores de uno y dos años. Según los datos de Educación, las rutas escolares se han aumentado hasta las 569 «para 15.802 alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional», la región cuenta con 149 aulas matinales con 7.252 plazas, suficientes para atender la demanda, y con 114 aulas para menores de uno y dos años, 35 más que el curso pasado tras una inversión de un millón y medio que suman 2.052 plazas totales. «Porque avanzar en la conciliación familiar y laboral es una prioridad», ha argumentado Mercedes Vaquera.

La otra, ha añadido la consejera, es mitigar el impacto de la inflación en el bolsillo de las familias en un mes, septiembre, que supone un notable gasto precisamente por el arranque del curso escolar. Por eso, «hemos ampliado en más de tres millones de euros las ayudas destinadas a las becas de libros». En total, «más de seis millones para los centros públicos y casi dos millones para los concertados». Aunque la demora en la resolución de estas ayudas, hasta hoy los padres no han sabido si cuentan o no con beca, está complicando también a las familias el inicio del curso escolar.