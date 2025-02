La Junta propone que en dos años haya comedores escolares y libros de texto para todos

Juan Soriano Jueves, 29 de septiembre 2022, 11:11 Comenta Compartir

«Vamos a hacer que en dos años en esta región podamos hablar de universalidad completa en comedores escolares y en libros». El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se compromete a trabajar para que a medio plazo esos dos servicios educativos estén a disposición de todos los alumnos de la comunidad.

Fernández Vara ha respondido de esta forma a una pregunta del portavoz de Ciudadanos, David Salazar, quien ha pedido en el pleno de la Asamblea un compromiso con la universalización y la gratuidad de los libros de texto y los comedores escolares.

Ciudadanos lleva trabajando varios meses en la propuesta de universalizar los comedores, que se planteó por primera vez en el pasado debate sobre el estado de la región. Asimismo, desde el inicio de la legislatura ha reclamado mejorar el sistema de dotación de libros de texto, para lo que planteó una propuesta de ley que fue modificada por el PSOE.

La formación naranja ha llevado estas dos propuestas a la negociación de los Presupuestos autonómicos del próximo año y aún espera una respuesta en firme del Gobierno regional. De ahí que Salazar haya pedido un compromiso expreso del presidente extremeño, quien ha señalado que hay una amplia base de gratuidad en comedores y libros de texto, pero ha reconocido que no existe la universalización de ambas prestaciones. Por ese motivo, ha aceptado sentarse con Ciudadanos para tratar esta cuestión.

Salazar ha reconocido que la región cuenta con un buen sistema, que permite un alto grado de gratuidad en los comedores. Pero ha señalado que el 8% de los jóvenes no come carne y pescado dos días seguidos y que el 20% se encuentra en riesgo de exclusión. Además, ha recalcado que los malos hábitos alimenticios no son solo de los desfavorecidos y que cada vez hay más jóvenes con problemas de trastornos de la alimentación. La gratuidad de los comedores no serviría por tanto solo como un servicio educativo, sino que tendría un alcance social y sanitario.

En cuanto a los libros de texto, ha apuntado que en los centros educativos de la región existen bancos a disposición de las familias, incluso aunque no puedan acceder a las becas que ofrece la Junta de Extremadura. Pero ha añadido que basta con preguntar a padres y madres por el coste de este material, que este año ha habido que renovar por completo en los cursos impares de Primaria y Secundaria por la implantación de la nueva ley educativa.