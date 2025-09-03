El 'dress code' más original: invitados con trajes regionales en la boda viral de una extremeña La boda de una novia extremeña se volvió viral por su originalidad: todos los invitados debían acudir con el traje típico de su ciudad o país

Irene Toribio Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:43 Comenta Compartir

«Ojalá me invitasen a una boda así» es el comentario más repetido en redes sociales desde que se ha hecho viral este vídeo de una boda cuyo 'dress code' era el traje regional de cada invitado. Trajes de flamenca, chulapos… y muchos extremeños, por supuesto. Y es que Celia Arias, la novia, es precisamente de Navalmoral de la Mata, aunque vive en Asturias, donde reside toda su familia y escenario del evento. «La idea era hacer una fiesta de prao, que son las fiestas tradicionales que se celebran en Asturias», comienza contando a HOY.

No fue la planificación de la boda lo que despertó su deseo, sino un sueño que llevaba mucho tiempo queriendo cumplir. «Siempre dije que si me casaba quería que cada persona llevara su traje regional, como seña de identidad, tradición y artesanía», confiesa Celia, que para su gran día lució un vestido de novia con inspiración del siglo XIX del que se encargaron Namuka &vo, «puesto que la mayor parte de los trajes regionales tal y como los conocemos surgen en esa época, con el auge de los nacionalismos y el sentimiento nacional», explica la novia a este diario.

«Muchos de los trajes se utilizaban para ceremonias como bodas, así que... qué mejor momento», nos cuenta. Y deseo cumplido. Su boda se llenó de trajes regionales y Extremadura estuvo muy presente en su gran día, de hecho hasta se bebió Habla del Silencio.

Trajes regionales extremeños

La mayoría de los trajes regionales extremeños fueron sido confeccionados en Artesanía Rosa Mari, en Navalmoral de la Mata, desde donde nos cuentan que hacen todos los trajes desde cero: «desde los zapatos hasta las medias, todos los detalles los hacemos nosotros», nos explica Santiago, que junto a su mujer y su equipo confeccionan estas maravillas que ahora se han convertido en trajes de invitados. «Muchos de ellos se han vestido por primera vez con estos trajes regionales y les han gustado tanto que ya nos han dicho que este Carnaval se los volverán a poner para lucirlos en grupo», y es que hasta unos doce invitados lucieron el mismo traje. Porque no, en esta boda lo de «repetir look» no era un problema para los invitados. Lo único importante era lucir, orgullosos, sus raíces.

Ampliar Una de las invitadas al enlace vestida con un traje regional de La Vera Alejandra Salido

El vídeo ya es viral en redes sociales después de que varias de las invitadas lo compartieran como una boda única que ya está volviéndose tendencia. ¿Te atreverías a imponer un 'dress code' tan original en tu gran día? Sin duda el resultado no deja a nadie indiferente. «Fue una boda inolvidable», sentencian sus invitadas, que lucieron, con mucho orgullo, sus trajes regionales.