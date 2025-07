Bodas sin niños: La realidad que esta 'wedding planner' no quiere que ignores antes de decidir

Irene Toribio Miércoles, 23 de julio 2025, 13:06 Comenta Compartir

Planificar una boda no es nada fácil, se trata de un proceso que lleva meses de preparación y que para muchos se vuelve un auténtico quebradero de cabeza. Por eso, recurrir a una 'wedding planner' es cada vez una alternativa más frecuente entre las parejas, que dejan en manos de expertos la organización de su gran día. Y uno de esos quebraderos de cabeza viene, para algunos novios, a la hora de decidir si invitar o no a niños a su boda. Las dudas, los comentarios de familiares o el miedo a herir sensibilidades no tardan en llegar. Pero lo cierto es que esta elección puede marcar el ambiente, el ritmo y hasta el presupuesto de tu gran día. Zulema Romero, 'wedding & event planner' al frente de La Romerina Eventos (en Extremadura), lo tiene claro: «Elegir una celebración solo para adultos no es algo negativo, sino una decisión práctica y personal».

La experta señala tres puntos clave a la hora de decidir una boda con o sin niños, y es que «cada pareja sueña con una boda que refleje su estilo y personalidad», por lo que es una decisión fundamental y cada vez más arraigada la de dejar fuera a los más pequeños;

- Una cuestión de presupuesto: «Menos invitados significa invertir más en detalles como decoración, catering o experiencias únicas», comienza señalando Zulema.

- Ambiente: «Algunas bodas están pensadas como una fiesta formal, con horarios y actividades que no son ideales para los pequeños», apunta.

- El tipo de fiesta: «Hay parejas que quieren una celebración con barra libre y música hasta la madrugada, un plan que no siempre es compatible con niños», señala.

¿Y si los niños sí van, pero sin interrumpir la celebración?

«Hay parejas que no quieren excluir a los niños, pero buscan que ellos también estén cómodos y los padres puedan disfrutar sin distracciones. Para eso, una tendencia actual es contratar monitoras o animadores especializados. Para mí es una de las opciones más acertadas», apunta Romero, que ya tiene la agenda abierta en La Romerina.

¿Cómo funciona?

Los niños cenan aparte, con un menú especial para ellos, y después tienen juegos, actividades creativas o una zona de descanso bajo la supervisión de monitores.

«La ventaja es que los padres están tranquilos sabiendo que sus hijos están cerca, cuidados y entretenidos, sin que interfieran con el desarrollo de la fiesta», comienza diciendo esta organizadora de eventos. «Es una solución muy elegante para bodas donde los niños no se quieren excluir, pero tampoco se desea que la dinámica de la celebración se vea alterada».

¿Cómo decir a tus invitados que no pueden acudir niños sin sonar grosero?

«Si decides una boda sin niños, la clave está en comunicarlo con cariño», apunta Zulema, y es que la realidad es que pueden generarse conflictos:

- «Con mucho cariño, hemos decidido que nuestra boda será solo para adultos»

- «Queremos que disfrutes la fiesta sin preocupaciones, por eso no habrá niños en la celebración»

Si decides que sí habrá niños con zona de monitores:

- «Queremos que todos disfruten, ¡también los pequeños! Por eso contaremos con una zona especial con juegos y monitores para ellos»

Dónde incluirlo:

● En el Save the Date.

● En la web de la boda.

● En la invitación física o en una tarjeta informativa anexa.

¿Cuándo avisar y cómo recordarlo?

«Lo mejor es comunicarlo desde el primer momento, ya sea para decir que la boda es solo para adultos o para informar que habrá un espacio para niños», explica. «Cerca de la fecha, se puede recordar con un mensaje»:

«Les recordamos que tendremos una zona infantil con monitoras para que todos puedan disfrutar la fiesta»

¿Cómo manejar excepciones y preguntas incómodas?

Zulema nos da varios consejos para hacer frente a posibles 'dramas familiares'...

- Sobrinos pequeños: Si los novios quieren hacer una excepción para los hijos de la familia directa, pueden explicarlo con naturalidad: «Queremos que la boda sea solo para adultos, pero nuestros sobrinos tendrán su espacio especial»

- Si alguien insiste:

«Sabemos que no es fácil, pero soñamos con una celebración solo para adultos. Esperamos que puedas acompañarnos y disfrutar una noche para ti, sin preocupaciones»

Plan B: Niñera o espacio alternativo

Además de los monitores en la boda, «otra opción es ofrecer un servicio de niñera grupal en una casa cercana o un espacio alternativo, con juegos y actividades adaptadas a cada edad», apunta Romero. «Es una solución moderna, cada vez más popular, porque equilibra el deseo de una fiesta sin interrupciones con la comodidad de los padres«, añade.

Decidas lo que decidas, recuerda Zulema, «es tu boda. No sientas culpa por tomar decisiones que la hagan como la soñaste. Si decides que no haya niños, dilo con cariño. Y si quieres que estén, pero sin interrumpir la fiesta, una zona con monitores y actividades puede ser la solución perfecta para todos«, zanja.

Temas

Bodas