Dos nuevos casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura Se trata de dos hombres de 44 y 77 años del área de salud de Don Benito-Villanueva

Otros dos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura y de nuevo, en el área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena. El Servicio Extremeño de Salud, SES, ha confirmado este viernes la infección en dos hombres de 44 y 77 años en la misma semana en la que se han registrado dos muertes a causa del virus.

El pasado lunes, se notificó el fallecimiento de un hombre de 77 años y tan solo un día después, el de una mujer de 82, ambos hospitalizados en Don Benito, la zona donde se han localizado más afectados.

En total, se han registrado 15 casos de fiebre del Nilo en Extremadura este año, tres de ellos asintomáticos. En este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el hospital de Don Benito-Villanueva.

La dirección del Servicio Extremeño de Salud mantiene la recomendación a las gerencias de las ocho áreas de salud de seguir vigilantes ante cualquier tipo de sospecha de casos con clínica compatible con el virus, «manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permita aumentar la capacidad diagnóstica».

Los síntomas son dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, falta de apetito, dolores musculares, naúseas, vómitos, diarrea, sarpullido o inflamación de los ganglios linfáticos.

No obstante, hay que recordar que le 80% de las infecciones en personas son asintomáticas y algunos de los casos detectados este años se han revelado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre extremeño a las donaciones de plasma.

Como ya se ha contado, el pasado año en la región hubo 27 positivos y dos fallecidos por el virus del Nilo. Esta enfermedad se suele transmitir por la picadura de un mosquito infectado. Tal y como se anunció en su día, la situación se presentaba complicada este año tanto para la región extremeña como para Andalucía, las dos zonas del país que más riesgo tienen según el Ministerio de Sanidad.

