El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
La colisión de dos vehículos se ha producido este sábado en la autovía de las Vegas Altas. HOY
Sucesos de Extremadura

Dos mujeres atropelladas en Cadalso y un hombre herido en un choque en la EX-A2

La colisión de dos turismos se ha registrado este sábado a la altura de Ruecas, en las Vegas Altas

R. H.

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:15

Extremadura ha registrado dos accidentes de tráfico en las últimas horas. Una mujer de 75 años y otra de 45 han resultado heridas de carácter leve y «menos grave», respectivamente, tras ser atropelladas este viernes a la altura de la localidad cacereña de Cadalso.

El accidente ocurrió sobre las 18,15 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba del referido suceso en el kilómetro 4 de la CC-114.

A causa del atropello, la mujer de 75 años ha sufrido un trauma de rodilla, mientras que la de 45 presenta un traumatismo craneoencefálico, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde ambas han sido trasladadas al Hospital de Coria, se han desplazado una ambulancia convencional, el punto de atención continuada de Torre de Don Miguel y una patrulla de la Guardia Civil.

Choque en la autovía

En la provincia de Badajoz, un hombre 56 años ha resultado herido «menos grave» en otro accidente de tráfico con un atrapado en los viales extremeños. El siniestro ha consistido en la colisión de dos vehículos en el kilómetro 17 de la autovía de las Vegas Altas, la EX-A2, a la altura de Ruecas. El varón sufre una fractura de esternón cerrada y policontusiones. Ha sido trasladado al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, informa el 112.

Al lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, un equipo de bomberos del Cpei de Don Benito, sanitarios en una Unidad Medicalizada y un equipo de mantenimiento de carreteras.

