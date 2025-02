Dos de los cuatro condenados por la plantación de marihuana de Alcuéscar son absueltos

La Audiencia de Cáceres ha absuelto a dos de los cuatro condenados por su presunta relación con las más de 20.000 plantas intervenidas en ... una finca de Alcuéscar en la que fue presentada como la mayor plantación de 'maría' descubierta en Extremadura.

En el banquillo se sentaron cinco acusados, pero uno fue absuelto. Otros nueve ciudadanos albaneses habían sido procesados, pero se encontraban en paradero desconocido cuando se celebró el juicio.

La condena alcanzó a cuatro personas, pero Mario José Manzanero, de Cumbres Abogados, solicitó la absolución para J. C. C. S. por entender que no había pruebas. F. C. A. fue defendido por Francisco José Béjar.

En lo referido a J.C.C.S., del que se decía en la sentencia que «era imposible que se mantuviera al margen de la plantación», el tribunal indica que el hecho de que fuese él quien realizó la instalación del sistema de riego no implica su participación en el delito. En su caso, había sido condenado a cinco años de cárcel.

La misma consideración se hace con F.C.A., a quien se condenó a tres años y medio de prisión por facilitar su identidad cuando fueron alquilados los grupos electrógenos de la plantación. «No resulta acreditativo, más allá de toda duda razonable, que fuera consciente del destino ilícito del generador».

Con estas dos absoluciones, decae también para los otros dos condenados uno de los delitos por los que fueron castigados. En concreto, el de pertenencia a grupo criminal, puesto que para que exista un grupo criminal hace falta que pertenezcan a él más de dos personas, requisito que no se cumple tras estas dos absoluciones.

Cinco hectáreas y media, con 21.692 plantas de cannabis. Esa fue la plantación desmantelada por la Guardia Civil el 28 de agosto de 2019, en el término municipal de Alcuéscar, que fue presentada como la mayor plantación de «maría» descubierta en Extremadura.

Cuatro años después, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres fueron juzgados cinco extremeños considerados miembros de la banda que explotaba la finca, estando en busca y captura nueve albaneses que fueron encontrados trabajando en la plantación.

El Juzgado de lo Penal condenó a cuatro de los procesados, decidiendo absolver a uno de los acusados.

Consideró que el cabecilla de la banda era un hombre que fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, además de tener que pagar una multa de un millón y medio de euros.

Otros dos acusados fueron condenados, cada uno, a 5 años de cárcel y pagar un millón de euros de multa. Uno de ellos es el marido de la arrendataria de la finca, y el otro la persona que instaló las bombas de sondeo y depósitos destinados a abastecer de combustible a los grupos electrógenos.

El cuarto es quien alquiló los grupos electrógenos que alimentaban las bomba de riego. Éste ha sido condenado a 3 años y cuatro meses de prisión, y pagar una multa de 750.000 euros.

La gran plantación fue descubierta por casualidad por la Guardia Civil en agosto de 2019, en el paraje conocido como «Las Meganchas». Se intervinieron alrededor de 1.000 kilos de plantas de cannabis, que una vez secas podían convertirse en 400 kilos de droga, y alcanzar un precio de 637.000 euros en el mercado ilícito de venta de sustancias estupefacientes. En la finca se había construido un pozo cartesiano, y tenía una amplia infraestructura de riego y de depósitos a lo largo de la zona.

Pero la sentencia no era firme y ahora, dos de los cuatro condenados han quedado absueltos.