HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?
Cerdos ibéricos puros en la montanera pasada en una finca cercana a Valle de Santa Ana, en la comarca de la Sierra Suroeste. J. M. R.

Dehesa de Extremadura recurre contra la iniciativa de la DO Guijuelo de certificar jamones 50% ibérico

El marchamo de calidad extremeño, que como los de Jabugo y Los Pedroches solo certifica ya productos de cerdos ibéricos cien por cien, ve con sorpresa que el Ministerio lo haya aceptado

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:42

Vender como jamón de máxima calidad uno de un cerdo que solo es ibérico al 50%. Esto es, en el que el ... padre es un ejemplar de la raza duroc, no ibérica, y solo la madre es ibérica cien por cien. Eso es lo que pretende hacer la afamada denominación de origen protegida (DOP) 'Guijuelo', con la aceptación del Ministerio de Agricultura. Una decisión que va a ser recurrida por la DOP 'Dehesa de Extremadura', que junto a las otras dos denominaciones de jamón ibérico andaluzas como la de Jabugo y Los Pedroches ya solo certifica productos derivados de ibéricos puros. El ejemplo más evidente de la máxima calidad que Guijuelo quiere rebajar a la mitad en su territorio para favorecer sus ventas bajo el sello de calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  2. 2 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  3. 3

    El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz
  4. 4 Improvisado y viral: una extremeña de 10 años revoluciona Callao bailando con un artista callejero
  5. 5 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  8. 8

    El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»
  9. 9 El fundador de La Casa de las Carcasas abre su primer hotel en Extremadura este viernes
  10. 10

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dehesa de Extremadura recurre contra la iniciativa de la DO Guijuelo de certificar jamones 50% ibérico

Dehesa de Extremadura recurre contra la iniciativa de la DO Guijuelo de certificar jamones 50% ibérico