Primera campaña donde la DO solo tiene ibéricos puros

Ya está en vigor. La actual campaña de montanera será la primera en la que la Denominación de Origen Protegida 'Dehesa de Extremadura' certifique ... cochinos solo cien por cien ibéricos. Desde su creación en 1990 hasta ahora, en su pliego de condiciones se amparaba tanto a guarros cien por cien ibéricos como a cerdos cruzados con un mínimo de pureza racial del 75%. El producto curado de cerdos del 75% de raza ibérica es el procedente de una madre cien por cien ibérica y de un progenitor al 50%.

A partir de ahora solo podrán llevar esa etiqueta de excelencia los jamones y paletas procedentes de cerdos ibéricos puros. El cambio normativo, del que se venía hablando hace años, ya ha sido validado por parte de la Unión Europea tras un proceso administrativo que se ha alargado en el tiempo.

De esta forma, 'Dehesa de Extremadura' sigue el camino marcado por otras dos denominaciones de cerdo ibérico, las andaluces de Jabugo o Los Pedroches, que solo ponen etiquetas de excelencia a los productos de cerdos ibéricos al cien por cien. Guijuelo permite que sean también al 75%.

Sigue sin remontar el número de cochinos inscritos: unos 14.000 en esta ocasión

Este cambio normativo será el aspecto más relevante de una DOP que va a controlar aproximadamente 14.000 cochinos en esta montanera con vistas a recibir al final el marchamo de calidad.

Son menos que la campaña anterior, que fueron inscritos 21.000 cerdos para quedar en 18.000 los que pasaron finalmente el filtro y consiguieron la vitola. Y algo más que la de hace dos ejercicios, con solo 12.000 animales certificados, con la sequía como gran explicación.

En todo caso, se trata, la de este año y la de 2022, de una cifra pésima y más si se compara con la de la montanera de hace tres años, cuando la DOP del porcino extremeño certificó 32.000 cochinos.

La estadística corrobora una realidad que no favorece a la denominación de origen del ibérico extremeño.

Con sequía pero incluso sin ella, los ganaderos de porcino terminados con bellota no acaban de apuntarse de forma masiva a la Denominación de Origen 'Dehesa de Extremadura'.

«La tendencia, desafortunadamente, es que apenas haya diferencia de precio entre el que se le paga a un ganadero que alimente su cerdo con bellota sin entrar en la denominación de origen respecto al que lo hace siguiendo las exigencias de la denominación de origen. Ante esta tendencia y evidencia, no es de extrañar que apenas haya crecimiento de los cochinos para ser certificados por la denominación», relata la presidenta del consejo regulador de 'Dehesa de Extremadura', Elena Diéguez.

Señala que el ganadero que decide meter su cochino en la DOP se toma «muy en serio» este asunto. «Sabe que somos muy exigentes en la certificación de la máxima garantía de calidad del jamón y paleta ibérica hecha en Extremadura. Eso implica que ante una situación de precios en la que no se paga la diferencia real de un cochino de bellota para la DO sobre el que no lo es, no haya más inscritos en la denominación», finaliza Diéguez.