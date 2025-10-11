HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Profesionales del área de salud mental de Cáceres en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría. Hoy

Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años

Son ya la segunda causa de las jornadas perdidas, tras desplazar a los procesos traumatológicos

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:05

Comenta

Los problemas de salud mental no cesan. Cada vez son más y más largos los procesos de este tipo que mantienen a los empleados sin trabajar. Ansiedad, depresión, estrés... Lo que antes no era común en las empresas se ha convertido ya en la tónica habitual, tal y como demuestran los datos. Los días de baja por esta razón se han incrementado un 76% en Extremadura en un lustro.

